Se regulariza salida de buses en el terminal de Yerbateros tras desbloqueo de la Carretera Central [VIDEO]

Este es el panorama en el terminal de Yerbateros. | Fuente: RPP

Los buses salen con regularidad del terminal terrestre de Yerbateros, en San Luis, tras el desbloqueo de la Carretera Central, constató un equipo de RPP Noticias durante un recorrido realizado esta mañana.

Nuestra reportera informó que los buses salen con destinos a la sierra central del país, como Jauja y Huancayo.

Los pasajeros son, en su mayoría, personas que tenían programados viajes desde enero, pero que no lograron ir a sus destinos debido al bloqueo de vías, como parte de las manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte.

“Estoy viajando a Jauja. Debí viajar los primeros días de enero, pero por este problema no he podido viajar”, comentó un señor, minutos antes de abordar un bus con destino a Jauja.

“Estoy yendo a Huancayo, el pasaje Lo he comprado recién ahora que han abierto el bloqueo. Estoy yendo de visita a Huancayo”, señaló, por su parte, una joven.

Vía liberada

En el terminal también hay viajeros que llegan a Lima desde la sierra central. Este es el caso del señor Víctor Zeballos, quien llegó a la capital desde Huancayo, pero aún debe ir hasta Tacna.

“Yo vengo de Huancayo, yo pasé anoche. Me estoy yendo a Tacna. Voy al aeropuerto Jorge Chávez vía aérea, porque no hay pase ni en Ica ni en Arequipa. Me sale mejor tomar un vuelo aéreo, que está 300 soles, y me ahorro todos los inconvenientes”, refirió.

Cabe mencionar que algunas agencias aseguraron estar tomando vías alternas debido a que hay un bloqueo en la zona de Morococha, aunque esta información no ha sido corroborada.



NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿En qué se parecen el fútbol y el coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: