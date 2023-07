Policía informa que siete vías fueron bloqueadas durante manifestaciones y que no se han registrado heridos

El general Óscar Arriola, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, aseguró que esta tercera 'Toma de Lima' no ha tenido los niveles de violencia como a inicios de año y aseguró que no han registrado heridos ni entre los efectivos o manifestantes.

"Aún cuando hemos visto que las voces se alteran al final y se observara algún gas lacrimógeno en respuesta a las bombas molotov, que también han sido registrado por los medios de comunicación. Saludamos que no haya tenido los niveles de violencia como en enero y es por eso que no tenemos ni un rasguño de algún peruano a esta hora del día", afirmó al programa 'Las Cosas Como Son' de RPP.

Arriola señaló que siete vías fueron bloqueadas, pero no se comparan con los 89 puntos afectados ocurridos a inicios de año. Además, indicó que tuvieron 86 detenidos tras los controles en los accesos a la capital, pero de ellos hay un peruano y un boliviano que traían oro para presuntamente financiar las manifestaciones.

"Se les decomisó tres kilos de oro y una hipótesis de campo es que eso venía para financiar estas protestas de hoy, por eso es que no han llegado algunos y no pudieron cubrir algunas situaciones presupuestarias", manifestó. Sin embargo, comentó que aún no tienen una cifra de detenidos por la marcha de hoy en Lima.

Arriola sostuvo que el sujeto responsable de lanzar la bomba molotov durante el enfrentamiento en la avenida Abancay se encuentra identificado por las cámaras de seguridad y será capturado en los próximos días.

Por otro lado, aseguró que a Lima solo llegaron 161 personas para participar de las manifestaciones. Sin embargo, reconoció que en la capital se movilizaron 4 300 protestantes.



Llegaron hasta el Parlamento

Un grupo de manifestantes llegó hasta el Congreso de la República durante la movilización denominada la ‘Toma de Lima’. En un principio se les había impedido el paso en el cruce con el Parque Universitario, pero luego se les permitió el paso.

Los protestantes apenas estuvieron unos minutos en el frontis del Parlamento porque un contingente policial dividió a los manifestantes en dos bloques para retirarlos de la vía.

Diversos colectivos convocaron para este 19 de julio a una movilización denominada ‘La Toma de Lima’ para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, así como el cierre del Congreso. Esta manifestación continúa tras la crisis política iniciada el pasado 7 de diciembre con el intento de golpe de Estado que realizó el expresidente Pedro Castillo.