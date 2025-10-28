Transportistas de Lima y Callao rechazaron eventual toque de queda: "Encerrar a la ciudadanía no es la solución"

El gobierno del presidente José Jerí no ha descartado que se implemente un toque de queda como medida adicional al estado de emergencia que actualmente rige en Lima Metropolitana y el Callao. Ante esos rumores, empresas de transporte urbano de dichas jurisdicciones expresaron su "profunda preocupación" ante la eventual medida.

A través de un comunicado difundido ayer, lunes, transportistas del Callao y de los conos norte, sur, este y centro de la ciudad capital rechazaron "tajantemente" un toque de queda, ya que "solo afecta a quienes trabajan honestamente".

"Rechazamos tajantemente esta medida, ya que el crimen no tiene horario, y el toque de queda solo afecta a quienes trabajan honestamente, sin frenar la actividad de bandas delictivas que operan al margen de la ley. Encerrar a la ciudadanía no es la solución", remarcaron.

En ese sentido, los transportistas consideraron que "es urgente que se prioricen acciones reales de inteligencia, intervención policial y desarticulación de bandas".

"Por ello, solicitamos al presidente José Jerí que informe de manera clara y constante los avances en seguridad, en especial la captura de delincuentes y la neutralización de organizaciones criminales", enfatizaron.

"Además, exigimos mayor fiscalización de motocicletas con dos ocupantes adultos y un despliegue policial sostenido en los distritos con mayor índice de violencia", agregaron.

Finalmente, las empresas reafirmaron su "disposición al diálogo, pero también [la] firme decisión de defender el derecho de nuestros trabajadores y usuarios a moverse con seguridad".

Tiburcio señala que "está en evaluación del Consejo de Ministros" un posible toque de queda

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, fue consultado el último domingo sobre una posibilidad de aplicar un toque de queda en el marco del plan del Estado de Emergencia en Lima Metropolitana y Callao.

Tiburcio respondió brevemente que "eso está en evaluación" del Consejo de Ministros mientras, aseguró, el Gobierno sigue evaluando el proceso del Estado de Emergencia.

"[¿Habrá toque de queda?] No, eso está en evaluación del Consejo [de Ministros]. Eso lo veremos. Estamos en sesión permanente. Seguimos evaluando todo este proceso del estado de emergencia", sostuvo.

Como se recuerda, el pasado 21 de octubre, José Jerí anunció estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao por 30 días. Durante este período, algunos derechos constitucionales quedan restringidos, así como permisos para eventos.