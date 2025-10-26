Wilson Soto pide al presidente José Jerí que anule la TUUA de transferencia: "Es una adenda ilegal e inconstitucional"

El congresista Wilson Soto, de Acción Popular, solicitó al presidente José Jerí que convoque formalmente a una reunión con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y "a todas las personas involucradas" para que "anule toda la transferencia" de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) -el cobro para vuelos internacionales fue postergado de forma temporal hasta el 7 de diciembre-.

"Desde aquí, yo lo digo al actual nuevo presidente José Jerí, que por favor... Es más, ya lo he pedido formalmente, convoque a una reunión al ministro de Transportes y Comunicaciones y a todas las personas involucradas. Y de una vez que se anule la TUUA de transferencia. Nos está trayendo bastante problema", declaró en RPP.

Por otro lado, el parlamentario calificó de "adenda ilegal e inconstitucional" la nueva TUUA que debía ejecutarse desde el lunes 27 de octubre, porque, aseguró, ha afectado en la cancelación de viajes a nivel internacional. "Esto va a traer bastante cola", dijo.

"Nosotros pedimos la información Ositrán en su momento, y Ositrán, por ejemplo, esta tarifa había aprobado sin consejo directivo, no había quorum. Es más, decidieron a sola firma, por la decisión de la presidenta de Ositrán a una sola firma y por emergencia. ¿Cuál fue la emergencia? En este caso no hay ninguna emergencia. Entonces, ¿cómo puede una persona puede estar decidiendo para miles de usuarios que va a afectar? Para mí, esa adenda es una adenda ilegal y inconstitucional", sostuvo en Ampliación de Noticias.

"Es más, el contrato de concesión del año 2001 nunca contemplaba la famosa TUUA de transferencia. La empresa concesionaria, LAP, cuando gana en su propuesta técnica nunca estaba contemplada la TUUA de transferencia. Entonces, tampoco a los peruanos que no nos impongan una tarifa disfrazada, camuflada, que afecta directamente al bolsillo de miles de usuarios", añadió el parlamentario de Acción Popular.

Congresista Wilson Soto sobre TUUA de transferencia: "Es una adenda ilegal e inconstitucional" | Fuente: RPP

Postergan aplicación de la TUUA hasta diciembre

Como se recuerda, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que concesionario Lima Airport Partners (LAP) decidió aplazar el cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia internacional en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

“El MTC gestionará la modificación del Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil, para garantizar que todos los costos del transporte aéreo se incluyan e informen de forma clara y transparente en los boletos de viaje, en beneficio del usuario”, se lee en la misiva.

La TUUA de transferencia para los pasajeros con conexiones domésticas (dentro del país) aún se encontraba en negociación. No obstante, el MTC detalló que, junto a LAP, viene trabajando para concretar una modificación contractual que permita no cobrar esta tarifa.