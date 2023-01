Los pescadores indican que las playas continúan contaminadas pese a que Repsol afirma lo contrario | Fuente: Andina

Este domingo, 15 de enero, se cumple un año desde el derrame de más de 11 mil barriles de petróleo en el mar de Ventanilla, Callao, durante el proceso de descarga de crudo en la Refinería La Pampilla, lo que se convirtió en el mayor desastre ecológico de la historia peruana contemporánea.

Durante estos 12 meses, Repsol emprendió las tareas de remediación ambiental y limpieza de las playas afectadas. En abril del año pasado, dicha empresa emitió un comunicado señalando que más del 90% del litoral ya había sido limpiado.



Asimismo, Luis Vásquez, jefe de comunicaciones de Repsol, señaló ayer, en diálogo con RPP Noticias, que solo habían tenido dificultades para realizar los trabajos de limpieza en la zona conocida como el serpentín de Pasamayo, ubicada entre Ancón (Lima) y Aucallama (Huaral).

“Donde todavía estamos haciendo trabajos de limpieza son en estas zonas inaccesibles, donde no pudimos entrar en nuestros equipos para hacer las acciones de limpieza como se hubiera querido. Esto es en la parte de Pasamayo, son poco más de 12 kilómetros; en esta zona hemos intentado entrar con todo el equipo, pero fue imposible, porque se ponía en riesgo la vida de las personas”, indicó en Ampliación de Noticias.

Sin embargo, diversas asociaciones de pescadores denuncian que aun hay presencia de petróleo en el litoral, lo cual agrava la precaria situación económica en la que se encuentran desde el desastre, más aun, considerando que estamos en temporada de verano, época de alta demanda comercial en las playas.

"Basta meter la mano entre las piedras para encontrar petróleo"

Alejandro Huaroto, pescador de la playa Bahía Blanca de Ventanilla, en diálogo con RPP Noticias, indicó que los pescadores siguen encontrando areas contaminadas a simple vista.

"Visualmente, las playas siguen contaminadas. Nosotros somos pescadores, no tenemos análisis de laboratorio, pero lo que vemos en la zona es que todavía está contaminado. Tenemos videos donde, metiendo la mano entre las piedras, sin necesidad de buscar mucho, se puede encontrar petróleo. Eso sucede en las playas de Cavero, en las playas Conchita de Ancón y en Aucallama", denunció.

En ese sentido, Huaroto cuestionó lo afirmado por la empresa e indicó que hay mucha intranquilidad por parte de los pescadores ante la muerte de animales en el litoral.

"Escuchamos hace poco a un representante de Repsol decir que ya todo está saneado, que ya no hay ningún tipo de contaminación; pero no es lo que nosotros vemos. Solamente en las dos últimas semanas, dos nutrias han varado, en Santa Rosa y Cavero. La semana pasada, hemos enterrado un lobo marino muerto. No sabemos por qué han muerto, pero el no saber crea dudas e incertidumbres. Lo más peligroso no es lo que se ve sino lo que no se ve", sostuvo.

Además, Huaroto señaló que los pescadores llevan un año pasando no solo complicaciones económicas, sino también personales y familiares por la imposibilidad de salir a pescar debido a la contaminación.

"Honestamente, ahora vivo de mis ahorros. Yo quiero volver al mar y, lamentablemente, estamos en un país donde si no protestas, si no vas de un medio a otro, no te van a escuchar. Ahora aprovechamos todas las vitrinas para que la gente sepa qué está pasando. Seguimos con el rescate de animales y seguiremos en esas labores", señaló.

"Para nosotros, el problema es que tenemos que estar detrás para encontrar soluciones y lo peor es que el mar no puede quedar mal, esto no puede quedar así. Este problema nos sobrepasa a todos y si a futuro no se hace algo para evitar estas catástrofes, no hemos aprendido nada", agregó.





"La recuperación del ecosistema marino puede tomar años"

Por otro lado, Carlos Zabalaga, jefe de la Unidad de Investigación de Ecosistemas Marinos de la Universidad Científica del Sur, indicó que la recuperación del ecosistema marino es un proceso que puede tardar años.

"La recuperación del ecosistema puede tomar años porque lo que no se ve es lo más riesgoso. Al principio se veía a las playas cubiertas de petróleo y a las aves empetroladas. Pero, al cabo de unos meses, cuando ya no se ve la mancha de petróleo en la superficie del mar, se piensa que ya desapareció el efecto, cuando el petróleo puede sedimentarse en el fondo y permanecer ahí por muchos años y, a su vez, esto ser reciclado dentro de los organismos vivos que habitan toda esa área", explicó.

Zabalaga reiteró que hay mucha incertidumbre entre los pescadores debido a que pueden ver áreas que aun se mantienen contaminadas y el riesgo de seguir siendo perjudicados económicamente.

"Después de un año, sigue habiendo playas cerradas para los veraneantes, lo cual desencadena un malestar para la actividad económica asociada al verano. Los pescadores artesanales de Ancón todavía tienen temor de salir a pescar porque no saben si los peces pueden estar contaminados o no. También en las playas de Pasamayo y Aucallama, pasando por las playas de Chancay, también se crea incertidumbre porque los pescadores que suelen pescar pinta, no tienen las mismas ganancias que tenían antes del desastre", precisó.

Asimismo, Zabalaga señaló que la respuesta del Estado, al inicio del desastre, fue bastante lenta y cuestionó que la primera multa impuesta por el OEFA a Repsol haya resultado anulada debido a una apelación.

"Para ese entonces, había también inestabilidad política, lo que ocasionó diversos cambios en los principales organismos del Estado encargados de velar por que se remedie el desastre como OEFA, Serfor. Eso retrasó aún más la reacción. Luego, OEFA comenzó a hacer las evaluaciones ambientales, tomar muestras de las playas y el sedimento para ver los niveles de contaminación que puedo producir el derrame (…) Esos resultados, algunos son más inmediatos, se pueden hacer en laboratorios nacionales, mientras que otros toman mucho más tiempo en procesos administrativos, enviar las muestras al extranjero y hacer los reportes finales", explicó.

Pescadores, comerciantes y transportistas se manifiestan en Ancón

Este domingo, un nutrido grupo de pescadores, comerciantes y transportistas realizaron una jornada de protesta en la bahía de Ancón en reclamo del perjuicio económico que viven desde el derrame de petróleo.

Gumercino Vara Pillco, presidente del Gremio de Choferes y Cobradores de Transporte Público de Ancón, señaló a RPP Noticias que la actividad económica de verano ha disminuido ampliamente debido a la contaminación con hidrocarburos.

"Prácticamente, nuestros ingresos se han reducido en 70%. Ha habido irregularidades en las que tampoco hemos podido alcanzar este empadronamiento porque teníamos que preparar nuestros documentos justo en el lapso en que duró ese empadronamiento. Por ese motivo quedamos afuera y nosotros también somos afectados, no solo en verano sino en invierno porque éste es un sitio turístico", indicó.

"El muelle está cerrado, no hay comercio en absoluto. Ya no se vende pescado. Pedimos a la PCM que nos permita empadronarnos para que Repsol nos reconozca las indemnizaciones", agregó.