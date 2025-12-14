Un bus del Metropolitano chocó contra un patrullero policial en la estación Caquetá

Últimas Noticias
Un bus del Metropolitano choca contra un patrullero policial en la estación Caquetá | Fuente: RPP
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

La ATU informó que este suceso, reportado a través del Rotafono de RPP, no dejó heridos. Asimismo, confirmó que el conductor del bus y el agente policial fueron trasladados a la comisaría del sector.

Un bus del Metropolitano colisionó este domingo con una motocicleta conducida por un efectivo de la Policía Nacional en la estación Caquetá, ubicada en el Rímac.

Ciudadanos reportaron al Rotafono de RPP sobre este accidente de tránsito que generó alarma en la zona.

La Autoridad de Transporte Urbano informó en un comunicado que este incidente solo dejó en el policía golpes leves y que en el bus no hubo ningún pasajero herido. 

"Se activaron los protocolos de emergencia establecidos. Los pasajeros fueron transbordados a otra unidad, mientras que el conductor del bus y el agente policial fueron trasladados a la comisaría del sector", se lee en un mensaje publicado en la cuenta de la ATU en la red social X.

Proética: La percepción de la corrupción en el Perú llegó a su nivel más alto en 2025

Un reciente informe de Proética no solo confirma que la ciudadanía percibe la corrupción como uno de los problemas más graves del país, sino que también expone una profunda crisis de confianza hacia las principales instituciones públicas. Más detalles en el siguiente informe.
ATU Metropolitano Accidente de tránsito

