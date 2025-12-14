Un bus del Metropolitano chocó contra un patrullero policial en la estación Caquetá

Un bus del Metropolitano colisionó este domingo con una motocicleta conducida por un efectivo de la Policía Nacional en la estación Caquetá, ubicada en el Rímac.

Ciudadanos reportaron al Rotafono de RPP sobre este accidente de tránsito que generó alarma en la zona.

La Autoridad de Transporte Urbano informó en un comunicado que este incidente solo dejó en el policía golpes leves y que en el bus no hubo ningún pasajero herido.

"Se activaron los protocolos de emergencia establecidos. Los pasajeros fueron transbordados a otra unidad, mientras que el conductor del bus y el agente policial fueron trasladados a la comisaría del sector", se lee en un mensaje publicado en la cuenta de la ATU en la red social X.