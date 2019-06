Un cohete que produce lluvia y otros inventos de estudiantes peruanos podrían perderse competencia en Francia

El cohete que produce lluvia es uno de los inventos favoritos para ganar la competencia. | Fuente: Andina

Cuatro proyectos innovadores, creados por estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), se encuentran listos para ser presentados en el C’Space 2019, una competencia mundial que se realiza en Francia bajo la organización de la Agencia Espacial Francesa (CNES). Sin embargo, tener los mejores inventos no es suficiente, pues los estudiantes no cuentan con el dinero para viajar a Francia y podrían perder la oportunidad de representar al Perú en este encuentro.

No queda mucho tiempo, el concurso se realizará del 14 al 19 de julio. Por este motivo, los jóvenes inventores han hecho un llamado a instituciones, empresas y personas para que puedan ayudarlos a conseguir los pasajes aéreos y así cumplir el sueño de participar en esta competencia internacional.

“Nosotros cumplimos con todos los requerimientos. Lo que más nos enorgullece es presentar nuestro trabajo al mundo y demostrar que aquí en Perú se desarrolla tecnología muy novedosa y que no tenemos nada que envidiar a otros países”, indicó Andrés Díaz Zamora, estudiante de ingeniería mecánica eléctrica.

Según la información recogida por la agencia Andina, los estudiantes han presentado cuatro proyectos: un robot busca personas, un cohete que produce lluvia, globos estratosféricos que reforestan la selva y un dispositivo para mejorar la agricultura.

Kuntur: El cohete que produce lluvia

Este proyecto se llevó el primer lugar en la categoría de innovación del concurso realizado por la Sociedad Nacional de Petróleo y Energía. El invento que se ha realizado en conjunto con la Universidad de San Marcos es uno de los favoritos para ganar la competencia. Se trata de un cohete que lleva una carga bacteriana hasta las nubes para provocar lluvias.

“Con este cohete podemos atenuar las paradas en las plantas mineras y ahorrar millones de dólares. Es decir, antes que las nubes lleguen a las plantas mineras, nosotros lanzamos el cohete con las cargas y así pueden precipitar”, explica Jafet Santivañez, estudiante que dejó su natal Huancayo para convertirse en ingeniero. Santivañez precisó también que este proyecto permitiría reducir el impacto del Fenómeno El Niño, logrando que las nubes descarguen sus aguas en el mar antes de llegar a la zona costera.

Globos que reforestan la selva

Según explicó el estudiante Santivañez, el invento consiste en lanzar globos estratosféricos que suben hasta 26 km de altitud y vuelven al suelo con paracaídas. Desde esa altura, los globos podrán medir parámetros de ozono, gases contaminantes, entre otros. El plus de este proyecto es que también se podrá lanzar cápsulas con semillas para reforestar zonas afectadas por la minería ilegal. “La idea es lanzar varios globos que contienen cápsulas con semillas que luego caen, gracias a un sistema electrónico integrado, en zonas donde se han deforestado miles de hectáreas de cultivo”, precisó.

Un robot busca personas

Abraham Castro Torres junto a seis compañeros crearon a “Chaski”, un robot explorador que podría ser utilizado para las labores de búsqueda de personas en casos de incendios o desastres naturales. Con la cámara de calor que tiene incorporada, el robot podría detectar si debajo de un escombro hay personas o mascotas, de manera que el personal encargado puede ir directamente al objetivo sin perder tiempo. Otra importante aplicación es en labores de desminado, gracias a los sensores que posee puede rastrear en que posición y lugar se encuentran las minas.

Un cultivo mejorado

Andrés Díaz Zamora, estudiante de ingeniería mecánica eléctrica forma parte del equipo que creó un robot que ayuda al agricultor y mejora las técnicas de riego. Su nombre es CanSAT “Allpa Llamk’ay”, dispositivo que recoge datos del medio ambiente para controlar plagas y enfermedades en los cultivos agrícolas, además de reconocer los factores de riesgo.

“Con los sensores que tiene este dispositivo, los agricultores reconocerán lo que sucede en el medio ambiente. Permite identificar cuándo cambiar de cultivo porque el microclima no es el adecuado o cuándo no prosperará la producción. El agricultor, desde su celular, puede monitorear su cultivo, es de fácil uso y no necesita internet”, explica Rommel Valqui Ramírez, estudiante de mecánica eléctrica de la UNI.

La Municipalidad de Lima y la Municipalidad de Los Olivos, han mostrado su interés por este proyecto y han decidido implementarlo en sus respectivas áreas. Mientras tanto, los estudiantes están a la espera de la ayuda económica para dejar en alto el nombre del Perú. Si deseas que estos jóvenes cumplan sus sueños puedes escribir Genriquez l @UNI.edu.pe o llamar al celular 997 422 137.