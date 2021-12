Un hombre se fracturó el brazo izquierdo hace casi un mes y aún no es operado [VIDEO]

Roberto Adrianzén Batifora hizo la denuncia a través del Rotafono. | Fuente: Foto: Rotafono / Video: RPP

El señor Roberto Adrianzén Batifora (51) sufrió la fractura de su brazo izquierdo hace casi un mes y hasta ahora no es operado, denunció a través del Rotafono.

El hombre contó que el pasado 9 de noviembre sufrió una caída mientras limpiaba el techo de su casa, tras lo cual fue llevado de emergencia al Hospital Daniel Alcides Carrión.

Adrianzén Batifora fue diagnosticado con fractura en su brazo izquierdo, por lo que necesitaba ser sometido a una cirugía. Sin embargo, según contó, la operación no se pudo realizar en este nosocomio debido a que el equipo necesario está malogrado.

“Me paran ‘peloteando’”

El hombre señaló que los médicos del Hospital Daniel Alcides Carrión ordenaron que su caso sea referido al Hospital Loayza, para que pueda ser operado. Sin embargo, ya ha pasado casi un mes y hasta ahora no se programa la operación.

“No me atendieron porque no aceptaban referencia de otros hospitales, que tenía que operarme en el mismo hospital donde me había presentado. Desde el 9 de noviembre hasta el día de hoy no hay nada sobre mi caso, me paran ‘peloteando’, que venga tal día”, se quejó.

Roberto Adrianzén Batifora hizo un pedido a las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) para que atiendan su caso y le programen lo antes posible su operación, ya que necesita recuperarse para poder trabajar. El hombre es sostén de cinco menores hijos, uno de los cuales está hospitalizado.



