Un sector de transportistas descartó participar del paro nacional del 15 de octubre tras reunión con José Jerí

Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional del Transporte (CIT), y Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores, confirmaron que no acatarán el paro nacional convocado para este 15 de octubre, luego de sostener una reunión con el presidente de la República, José Jerí.

El encuentro realizado en Palacio de Gobierno tuvo como finalidad reafirmar los acuerdos alcanzados en la última mesa de diálogo entre los gremios de transportistas y representantes del Gobierno durante la gestión de Dina Boluarte.

La reunión también permitió que el actual mandatario escuche los nuevos pedidos del sector, ante la creciente ola de criminalidad que viene afectado a transportistas y usuarios.

“No vamos a acatar este paro”, afirmó Ojeda, quien además exhortó al Ejecutivo a formar con urgencia un nuevo Gabinete Ministerial capaz de atender las exigencias del gremio.

Miguel Palomino, por su parte, anunció que el próximo 16 de octubre se llevará a cabo una nueva reunión con el presidente José Jerí, a fin de continuar abordando los temas prioritarios para el sector.

Cabe señalar que diversas organizaciones sociales han convocado a un paro y una marcha nacional para este miércoles 15 de octubre, en demanda de acciones concretas contra la delincuencia, así como para manifestar su rechazo contra el Gobierno y el Congreso de la Republica.

