Gremio de conductores exige al Congreso derogar leyes que aumentarían la criminalidad

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Palomino enfatizó que fueron firmados once acuerdos, pero ninguno de estos ha sido cumplido. | Fuente: RPP

La Asociación Nacional de Conductores exigió la derogación de leyes que consideran que fomentan el delito en el sector transporte. Al respecto, Miguel Palomino, presidente de dicho gremio, afirmó que la situación de inseguridad que enfrentan los conductores es crítica, con un alarmante promedio de siete asesinatos diarios relacionados con su labor.

Palomino enfatizó que el 11 de abril fueron firmados once acuerdos durante una reunión previa con autoridades, pero lamentó que ninguno de estos ha sido cumplido.

“Hemos exigido que se instale una mesa de trabajo de alto nivel, pero el interés del Estado ha sido nulo”, dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Además, el dirigente apuntó a la Ley 3208 como una de las más peligrosas, pues considera que “encubre a las organizaciones criminales e impide la investigación”.

Asimismo, afirmó que estas leyes fueron diseñadas para proteger más a los criminales que a las víctimas.

“Pedimos que se derogue esta ley porque blinda a las bandas criminales que nos atacan”, dijo y resaltó que es esencial que el Congreso asuma la responsabilidad de sus decisiones legislativas.

"Pedimos que los congresistas se unan a la lucha"

En otro momento, Palomino destacó que la falta de respuesta inmediata por parte del Congreso frente a las exigencias del gremio está exacerbando la crisis de seguridad.

"Pedimos que los congresistas se unan a la lucha y trabajen con nosotros para garantizar la seguridad”, añadió.

Finalmente, se refirió a la necesidad de mejorar las condiciones laborales de los conductores y garantizar su seguridad en las calles: “No queremos morir, queremos trabajar de la mano, unidos”.