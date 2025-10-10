José Jerí se reunió con representantes de los poderes del Estado

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente de la República, José Jerí, sostuvo este viernes una reunión con representantes de los poderes del Estado, con el fin de ratificar los acuerdos asumidos en la última mesa de trabajo multisectorial por la seguridad.

En el encuentro participaron la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello; el tercer vicepresidente del Congreso de la República, Illich López; y el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez.

Presidencia, a través de sus redes sociales, informó que el objetivo central de la sesión fue reafirmar los compromisos en torno al fortalecimiento de las unidades de flagrancia, una medida que garantizaría “una respuesta más eficiente y articulada frente a la criminalidad”.

Cabe señalar que esta reunión tuvo lugar en medio de una creciente preocupación por el incremento de la delincuencia y el avance de las organizaciones criminales en diversas regiones del país.

Por tal motivo, las autoridades buscan consolidar una estrategia que permita enfrentar de manera integral la inseguridad ciudadana.

El presidente de la República José Jerí Oré sostuvo una reunión con representantes de los poderes del Estado: la presidenta del Poder Judicial, señora Janet Tello; el tercer vicepresidente del Congreso de la República, congresista Illich López; y el fiscal de la Nación, señor… pic.twitter.com/OAyStnkpfa — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) October 11, 2025

Horas antes, José Jerí, quien asumió el cargo de presidente de la República tras la vacancia de Dina Boluarte, convocó -en su primera acción de Gobierno- a una reunión con los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú (PNP), con el propósito de flanificar acciones conjuntas y coordinadas para combatir con mayor eficacia la creciente ola de criminalidad.

El presidente de la República, José Jerí Oré, en su primera acción de Gobierno, convocó a una reunión conjunta con los altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, con el propósito de planificar acciones coordinadas y efectivas para enfrentar la… pic.twitter.com/sZNHwg0wTH — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) October 10, 2025