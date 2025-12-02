Un sismo de magnitud 4.9 se registró esta tarde en Huaral

El IGP informó que el temblor ocurrió a las 17:06:45 de la tarde, con epicentro en Huaral y tuvo una profundidad de 89 k.m.

Un segundo sismo se registró esta tarde en Lima. Esta vez el temblor fue de 4.9 grados y el epicentro fue en el oeste de Huaral, según indicó el Instituto Geofísico del Perú en su cuenta oficial en X.

Según la institución, el remezón fue sentido con una intensidad de grado III-IV en la escala de Mercalli, con una profundidad de 89 kilómetros. No obstante, este hecho no ha dejado daños materiales o personas afectadas.

Esta mañana, alrededor de las 11:40 a.m., también se dio un tembor de 4.6 que puso en alerta a la población. a través de RPP, unos oyentes reportaron haber sentido con intensidad el sismo, lo que los obligó a salir de sus viviendas para salvaguardar su integridad.

El jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, reiteró que la población debe estar alerta ante este tipo de sucesos ya que

el Perú se encuentra en una de las regiones sísmicamente más activas del mundo.



“No podemos predecir el momento exacto de un sismo, pero sí podemos anticiparnos a sus consecuencias si fortalecemos nuestra cultura de prevención”, señaló.

La mochila de emergencia

Indeci recordó a la población que siempre debe contar con una mochila de emergencia ante la probabilidad de un posible terremoto en la capital. Esta maleta debe estar conformada solo por los artículos que aseguren la supervivencia durante las primeras 24 horas.

La mochila debe contener artículos específicos según las necesidades de cada familia. Si tiene un bebé o niño incluya leche en polvo o evaporada, biberón, papilla, pañales desechables, cubiertos para niños, ropa de cambio. Además, medicamentos indispensables para tratamientos, toallas higiénicas, alcohol en gel, papel higiénico, entre otros.