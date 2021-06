Un grupo de egresados de la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) protestaron este sábado en la sede principal de esta casa de estudios, en la avenida Nicolás de Piérola, en el centro histórico de Lima, por la falta de entrega de sus bachilleres desde hace más de un año.

Se trata de al menos 270 egresados de dicha universidad, quienes denunciaron que llevan esperando desde 2019 para recibir sus grados de bachiller y pese a que ya realizaron todos los trámites, aún no han recibido los grados.

Según precisaron, desde esa casa de estudios inicialmente demoraron en entregar los bachilleres por la pandemia de la COVID-19, luego hubo demoras administrativas y pese a que se reunieron con diversas oficinas aún no han recibido respuesta.

Esta situación les ha afectado laboralmente, pues sin el bachiller no puede acceder a las oportunidades de empleo.

“Nos vemos afectados en la medida que no podemos tener oportunidades laborales, porque nosotros hemos ingresado hace más de un año y medio y ya no podemos hacer prácticas profesionales, porque ya ha pasado el tiempo. Necesitamos nuestro bachiller ahora, que nos den una fecha. No nos dan fechas, nos pasean”, dijo una egresada a RPP Noticias.

Problemas con el rectorado para entrega de grados

Otro alumno egresado manifestó que la mayoría de los afectados son alumnos de Psicología, pero que también hay de otras facultades. Explicó que de los 270 solo un grupo de 20 o 30 han logrado completar el proceso, mientras que la mitad de los egresados está en avance; sin embargo, los demás aún no tienen una respuesta clara.

Agregaron que desde las oficinas administrativas de la universidad les dijeron que quien debe autorizar la salida de los grados es el rector de la UNFV, Oswaldo Alfaro. Los alumnos egresados dijeron que de momento no han obtenido ninguna respuesta desde el rectorado.

Al respecto, decidieron denunciar el caso ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) y la Defensoría del Pueblo, pero que pese a esto no hay solución a sus reclamos.

Los egresados indicaron que han realizado denuncias a la Sunedu y Defensoría del Pueblo, pero aún no reciben respuesta de la universidad. | Fuente: RPP Noticias

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿Son una buena idea los pasaportes de inmunización? El Dr. Elmer Huerta responde: