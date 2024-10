Este sábado se realizó la primera fecha del examen de admisión 2025-I de San Marcos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) comenzó la primera de las cuatro fechas del examen de admisión 2025-I, en el que se inscribieron 28 665 postulantes, quienes compiten académicamente para alcanzar una de las 2 561 vacantes disponibles en las 73 carreras profesionales que ofrece la Decana de América.

En la jornada de este sábado, 5 de octubre, se presentaron 10 052 aspirantes a las carreras de las áreas académicas de Ciencias Económicas y de la Gestión (D), así como Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales (E).

La casa de estudios abrió sus puertas desde las 6:30 a.m. hasta las 8:30 a.m., pero cinco minutos antes del horario de cierre se pudo apreciar a los estudiantes corriendo a contrarreloj para no perder la chance de rendir el examen.

“Amigo, por favor, es mi última oportunidad”, clamaba un postulante que llegó segundos después de las 8:30 a.m., pero pudo ingresar a la casa de estudios.

Algunos sí tomaron sus previsiones y llegaron a primera hora para evitar contratiempos, como el caso de un adulto mayor y su nieta que salieron de Carabayllo a las 5:00 a.m., para llegar a las 6:00 a.m.

“Que todo le vaya bien [a mi nieta]”, dijo el señor.

En los exteriores de la Decana de América, se apreció a las caravanas de las academias de estudios y a los padres de familia, angustiados por el examen de admisión.

La UNMSM implementó rigurosas medidas de seguridad que incluyen arcos y garretas de detección de metales, control de dispositivos electrónicos no autorizados, entre otros.

Además, miembros de la Fiscalía de Turno, agentes de la Policía y veedores de la Defensoría del Pueblo monitorearon la jornada de este sábado.

La segunda fecha del examen será este domingo, 6 de octubre, y será para quienes postulan a las carreras de Ciencias Básicas (área B) e Ingeniería (área C).

El siguiente fin de semana, el sábado 12 de octubre, se evaluará a 4 950 registrados en el área de Ciencias de la Salud (A), a excepción de Medicina Humana, que tendrá una prueba específica el domingo 13 de octubre, con la participación de 5 065 postulantes.