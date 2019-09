Orestes Cachay | Fuente: RPP

El rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Orestes Cachay, aclaró este sábado a los estudiantes, que protestan contra a la cesión de terrenos de su campus, que la solución definitiva para la culminación del paso a desnivel de la avenida Venezuela está en etapa de negociación y que en un futuro podría llegar a un referéndum universitario.

En entrevista con el programa Ampliación de los sábados de RPP, el rector señaló que se tomó la "decisión política" de solucionar este impasse tras una reunión ayer con Jorge Muñoz, alcalde de la Municipalidad de Lima, y Carlos Ugaz, director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico.



"Tenemos que llegar al Consejo Universitario y exponerlo, a la Asamblea Universitaria para exponerlo y aprobarla. Si me dicen que no, entonces tendremos que ir a un referéndum de toda la comunidad sanmarquina. Finalmente si deciden no hacerlo yo ya cumplí con el estatuto, con la ley que me obliga a dar culminado esta obra", sostuvo.

Sin embargo, explicó que en un escenario como este también el Gobierno podría expropiar terrenos de la universidad amparandose en la Ley 29090, "que toda obra urbana que beneficia a la sociedad se tiene que hacer".

Orestes Cachay recalcó que la ya no va la 'oreja' vial que ingresaba dentro de la ciudad universitaria y afectaba 28,000 metros cuadrados. Esto formaba parte del proyecto inicial del 2008 del exalcalde Luis Castañeda Lossio.

"Que hay que poner viable la avenida Universitaria con tres vías, hay que hacerlo, es una obra comunal, es una obra que afecta en estos momento a la unidad vecinal, a la comunidad sanmarquina, a Lima norte", manifestó.

Asimismo, Orestes Cachay explicó que tras definirse "políticamente la decisión de solución" se tienen que reunir los estudiantes con la comisión y tomar conocimiento cómo será la parte definitiva del proyecto.



"Van a ser convocados a las reuniones técnicas de solución de presentar alternativas. Si ellos tiene alguna alternativa de no ceder un centímetro que presenten. La alternativa de San Marcos ha tomado como base lo que se discutió por el Colegio de Ingenieros (...) de no ir con la 'oreja' y hacer un óvalo debajo del puente de la avenida Venezuela", dijo.