Este sábado 8 de mayo, adultos mayores de los distritos de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres se acercaron hacia los puntos de vacunación indicados para recibir tanto su segunda dosis como la primera de la vacuna contra la COVID-19.

Sin embargo, la mayoría de ellos venía aguardando desde horas de la madrugada y, una vez que se cumplió la hora para que estos ingresen, personal del Ministerio de Salud les informó que aún no abrirían las puertas del local.

Esto hizo que conforme vayan pasando las horas, más personas se vayan aglomerando. Asi sucedió en el colegio José Granda, donde llegó RPP Noticias y corroboró que adultos mayores venían esperando en sillas de ruedas para poder ingresar.

Familiares informaron que ni el personal de salud ni el de seguridad le daban información sobre la programación de las vacunas.

MÁS ORGANIZACIÓN

Mientras, en el parque zonal de Huiracocha, otro punto de vacunación, los adultos exclamaban por falta de orientación y, en algunos casos, el propio personal no daba información clara al respecto.

"Yo soy paciente oncólogica. He venido desde temprano para saber si me podrán vacunar. Han pasado dos horas y hasta ahora nadie me da información al respecto", denunció una adulta mayor que venía pidiendo orientación.

CAMPAÑA

Este viernes inicia la campaña de vacunación contra la COVID-19 a mayores de 70 años a nivel nacional. Así lo anunció la licenciada Gabriela Jiménez, directora de Inmunizaciones del Ministerio de Salud.

En conversación con Encendidos, esta señaló que ya hay las suficientes dosis de vacuna en las regiones a nivel nacional. "A partir de hoy se ha dado la indicación y decisión de ampliar la vacunación a mayores de 70 años", anunció.

Por otro lado, señaló que hasta el momento no se han registrado casos adversos en personas que ya se encuentran inmunizadas contra el nuevo coronavirus. "Estamos vigilando además posibles eventos que se puedan presentar y que no hayan contraindicaciones", aclaró.

