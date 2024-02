Vecinos de Miraflores realizaron protesta contra el alcalde Carlos Canales y piden su revocatoria

Los vecinos de Miraflores realizaron este martes una protesta contra el alcalde del distrito, Carlos Canales, en el frontis del municipio. Esto para expresar su descontento con la gestión que realiza desde que asumió el cargo.

La movilización también se dio por las principales calles del distrito y en el parque Kennedy. Los vecinos exigen la revocatoria del alcalde por las restricciones en los espacios públicos que perjudican a vecinos y deportistas.

La manifestación ocupó al menos unas seis cuadras y no generó actos violentos ni desmanes. Ningún funcionario de la Municipalidad de Miraflores salió para recibir con los vecinos.



Miraflores: Vecinos realizan protesta contra su alcalde Carlos Canales y piden su revocatoria | Fuente: RPP/Jacqueline Meza

Descontento de vecinos

Vecinos del distrito cuestionan desde 2023 las nuevas medidas anunciadas por el municipio en relación a las actividades deportivas y recreativas en espacios verdes (parques).

Calificaron como "arbitraria" la medida por el hecho de tener que pagar cuotas si desean continuar con este tipo de actividades, además de presentar solicitud previa y luego esperar un plazo sin determinar.

"Aquí se hace ejercicio de manera más saludable y respetuosa, no hacemos ruidos. El tai chi es un deporte super silencioso. En mi caso soy adulta mayor. Entonces necesito venir a hacer mi ejercicio tranquilo, no puedo hacerlo encerrada ni en un horario que quiera poner el señor alcalde. No puede cortarnos", contó una vecina a RPP Noticias.

Carlos Canales, alcalde de Miraflores, señaló en ese momento que su distrito "jamás ha prohibido el uso y disfrute de sus parque" y que

las últimas medidas anunciadas -como regular los picnics y las actividades físicas al aire libre- tienen como objetivo reordenar el uso de espacios públicos ante la queja de los vecinos por ruidos molestos.

"Lo que hemos pedido siempre es que no debemos perjudicar a los vecinos o a las personas con el ruido que podrían generar los parlantes a las 6 a.m. o de traer equipos de gimnasia a las 5:30 a.m., lo cual podría alterar el orden", señaló durante una entrevista en La Rotativa del Aire de RPP.