"Miraflores jamás ha prohibido el uso y disfrute de sus parques y zonas verdes", afirma alcalde

Carlos Canales, alcalde de Miraflores, señaló que su distrito "jamás ha prohibido el uso y disfrute de sus parque" y que las últimas medidas anunciadas -como regular los picnics y las actividades físicas al aire libre- tienen como objetivo reordenar el uso de espacios públicos ante la queja de los vecinos por ruidos molestos.

"Lo que hemos pedido siempre es que no debemos perjudicar a los vecinos o a las personas con el ruido que podrían generar los parlantes a las 6 a.m. o de traer equipos de gimnasia a las 5:30 a.m., lo cual podría alterar el orden", señaló durante una entrevista en la Rotativa del Aire de RPP.

Asimismo, reiteró que los instructores de actividades físicas y deportivas deberán empadronarse en la municipalidad del distrito, además de realizar un pago de S/165 anuales.

"En Miraflores tú puedes venir a pasear, a disfrutar, a hacer picnic, puedes hacer todo. Cuando tú tienes una actividad económica como es el caso de los instructores tenemos que saber quiénes son (...) si el comercio ambulatorio tiene una autorización municipal donde sabemos quién es él y dónde vive, lo mismo vamos a hacer para aquel que hace una actividad económica como es un instructor que cobra un monto de dinero", indicó.

En ese sentido, manifestó que al estar empadronados, a estos instructores se les otorgará un lugar y horario determinado para que realicen sus clases con música o volumen alto si así lo requieren.

"Lo que hemos hecho es ordenar esos espacios y ubicar a todos los grupos, a los colectivos que van, ya sea para entrenar o para compartir, le hemos asignados áreas. Un baile de zumba, sin sonido, es imposible, por lo tanto hemos buscado esos espacios que están alejados, pero que están dentro del propio Malecón", añadió.

Sobre picnic

El alcalde de Miraflores, Carlos Canales, explicó que si se realiza un picnic o se festeja un cumpleaños en los parques del distrito, se deberá pedir autorización si estos van más allá de una simple celebración.

"Si llevo un juego de inflables, mesas, parlantes, sillas y quiero utilizar una determinada área, eso se considera como evento y es una norma que está impuesta hace más o menos doce o trece años atrás", aseguró.

En cambio, sostuvo, que "si voy con mis 20 amiguitos a jugar la liga, al mata gente, no tengo que pagar nada porque no estoy invadiendo con artículos distintos lo que sería un juego normal. Pero si voy a llevar un inflable ya estás ocupando un espacio, estás cambiando la fisonomía del parque, estás utilizando un área mayor y eso está normado", apuntó el burgomaestre.