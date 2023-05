Miraflores: vecinos califican como "arbitrarias" las restricciones municipales para utilizar áreas verdes y parques

Lima Miraflores: vecinos califican como arbitraria restricciones para utilizar áreas verdes y parques

Vecinos se concentraron este sábado en el malecón del distrito limeño de Miraflores para protestar por las nuevas medidas que ha aplicado el municipio en relación a las actividades deportivas y recreativas en espacios verdes (parques).

En ese sentido, califican como "arbitraria" la medida no solo por la prohibición, sino porque también tendrían que pagar cuotas si desean continuar con este tipo de actividades, además de presentar solicitud previa y luego esperar un plazo sin determinar.

El trámite para la utilización de los espacios verdes muestra disconformidad de los vecinos quienes con pancartas protestan contra la decisión municipal.

"Es completamente desmedida, el alcalde viene actuando de manera inconstitucional. La Constitución garantiza el uso de los espacios libres, públicos, para la recreación del deporte. Eso está normado, en todas partes del mundo es así", señaló uno de los vecinos.

Asimismo, sostuvo que el actual alcalde de Miraflores, Carlos Canales, busca reglamentar "de la peor manera" actividades libres que hacen los vecinos. "Lamentamos contemplar que el alcalde parece ver al vecino como el enemigo ya que nos toman fotos, nos mandan serenos, nos tienen hostigados, más de un mes en este plan", añadió a RPP Noticias.

Cierre de espacios en el malecón

Por otro lado, en el malecón de Miraflores se observan pancartas con el siguiente anuncio: "Estimado vecino, estamos mejorando, gracias por su comprensión".

Ello genera incertidumbre al no presentar una fecha fija sobre la realización de las mejoras, así como la información que deben recibir los vecinos en materia de avances.

"Aquí se hace ejercicio de manera más saludable y respetuosa, no hacemos ruidos. El tai chi es un deporte super silencioso. En mi caso soy adulta mayor. Entonces necesito venir a hacer mi ejercicio tranquilo, no puedo hacerlo encerrada ni en un horario que quiera poner el señor alcalde. No puede cortarnos", contó una vecina a RPP Noticias.

Como se recuerda la Municipalidad de Miraflores anunció que se regularizará el número de personas que participan en pícnics en los parques de dicho distrito limeño. Asimismo, se precisó que para los pícnics con más de 15 personas se deberá presentar una solicitud ante la municipalidad.