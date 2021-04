La familia vela las pertenencias del hombre. | Fuente: RPP / Andrea Amésquita

Un hombre murió al caer por un acantilado de más de 20 metros en la zona conocida como Lomo de Corvina, en Villa El Salvador (VES), que a inicios de esta semana fue invadida por cientos de familias.

La víctima fue identificada como Juan Carlos Zúñiga, de 42 años, quien era uno de los invasores. En diálogo con RPP Noticias, María Fernández, esposa del hombre, contó su cónyuge desapareció poco después de haber llegado a la zona de la invasión.

Lamentablemente, al día siguiente encontraron el cuerpo de su esposo en lo profundo de un acantilado. La mujer cree que su pareja resbaló mientras caminaba por la zona y cayó al abismo.

“Él desapareció y esperaba que venga. La cosa es que comencé a preguntar y mi hermano me dijo que encontraron una persona muerta (en el acantilado). Supongo que se ha caído. No he estado ahí. Supongo que se ha resbalado y se ha caído”, comentó.

Difícil acceso

Al cierre de esta nota, el cuerpo de Juan Carlos Zúñiga permanecía en lo profundo del acantilado, ya que la zona es peligrosa y de difícil acceso, por lo que ni los peritos ni el fiscal de turno han podido llegar a las inmediaciones.

Se espera que durante la madrugada se realicen las diligencias de ley, para que, luego, el cadáver sea entregado a sus familiares.

Los deudos velaron las pertenencias de la víctima en su humilde vivienda.



Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: