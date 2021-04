VES: Más de 4 mil familias invaden terreno de fábrica en Loma de Corvina y piden diálogo

Más de 4 mil familias aguardan en la zona para poder conversar con el dueño de la empresa. | Fuente: RPP Noticias

Más de 4 mil familias llegaron hace tres días a la zona conocida como Loma de Corvina en Villa el Salvador para ocupar un espacio en un terreno que le pertenece a la fábrica Señor de Luren.

RPP Noticias confirmó que el área, de un kilómetro de longitud aproximadamente, está siendo marcado con cal por las personas que han llegado. Ellos esperan poder dialogar con el dueño de la fábrica, la cual se dedica a la elaboración de ladrillos y material de construcción.

La zona se encuentra frente a la playa San Antonio y las familias, quienes han llegado con esteras y carpas para pernoctar, señalan que la crisis económica ha hecho que ya no tengan para pagar alquileres por lo que solicitan un espacio en esta área.

“Yo pago 500 soles por un cuarto de 4 x 4 y eso es mucho, no encuentro algo barato en otro lado. El desempleo hace que la gente necesite”, expresó un señor que llegó a la zona de Villa el Salvador con su familia.

Vecinos señalaron que días anteriores había llegado un grupo pequeño de gente, pero la Policía había llegado con la intención de desalojarlos. Sin embargo, esta madrugada llegó un grupo mayor que precisa que lo que están haciendo no es invasión puesto que quieren llegar a un acuerdo con el propietario del terreno.

EN OTRO PUNTO

Desde hace nueve días, el Morro Solar, frente a la playa La Chira, ha sido invadido. Las familias permanecen en el lugar en carpas improvisadas con plásticos. Las personas que han invadido la zona en Chorrillos han solicitado un diálogo con las autoridades a fin de encontrar una solución y evitar un desalojo violento.

En diálogo con RPP Noticias, un representante de los invasores, que prefirió no identificarse, señaló que lo que buscan es obtener un terreno propio, ya que la mayoría no tiene dónde vivir o se encuentra en lugares alquilados.

“Nosotros tuvimos la oportunidad de dialogar con el señor procurador, representante del Ministerio de Cultura. Nosotros le manifestamos de que toda la población, más de cuatro mil personas, tenemos necesidad de un espacio donde vivir mejor”, comentó.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: