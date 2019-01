Viajaba hacia Alemania y llegó por error al Perú: ciudadano haitiano se encuentra varado en el país

El ciudadano pide ayuda para retornar hacia Alemania. | Fuente: RPP

El ciudadano haitiano Lucephen Saitil, de 31 años, se encuentra varado en Perú desde hace ocho meses. Él contó a RPP Noticias que había comprado un vuelo para llegar hacia Alemania en búsqueda de una mejor oportunidad; sin embargo, grande fue su sorpresa cuando aterrizó en nuestro país.

Lucephen, quien llegó en mayo 2018, narró que se estuvo quedando en refugios hasta poder encontrar un trabajo, pero la barrera del idioma fue un impedimento. "Me he sentido mal porque quiero una vida nueva y la esperaba tener en Alemania porque mi país no está bien (económicamente)", señaló.

En noviembre pasado, el ciudadano, quien mientras tanto se aloja en un hostal, conoció a Yoany Aguilar, quien le viene ayudando a que pueda retornar a Alemania. Ella indica que Saitil cuenta con familiares en Francia y en España y pide que le puedan ofrecer un trabajo al joven para que pueda ahorrar.

"Él ahora necesita un hospedaje, un trabajo para desenvolverse y comida hasta que un abogado lo ayude a soluciones el problema", explicó.

Aguilar dejó su número para cualquier ayuda al joven: 934656890