“Estoy asustada”: comerciantes atemorizados exigen más seguridad luego que desconocidos quemaran un miniván en VES

Lima “Estoy asustada”: comerciantes exigen mayor seguridad luego que desconocidos quemaran un miniván en VES

Una pasajera resultó herida luego que dos sujetos le prendieran fuego a un miniván. | Fuente: RPP

Un equipo de RPP llegó hasta el cruce de las avenidas Pastor Sevilla y Jorge Chávez, en el distrito de Villa El Salvador, donde la noche del sábado, 4 de enero, dos desconocidos prendieron fuego a un miniván, cuando aún estaba con pasajeros.

Los rastros de vidrios e incluso partes de la unidad aún continúan en la pista tras el incidente. Los vecinos y ambulantes de la zona indicaron a RPP que se encuentran atemorizados luego del atentado, por lo que han solicitado más resguardo policial.

Una de las comerciantes del lugar indicó que ha tenido que cambiar sus horarios de salida del trabajo para evitar caminar por las calles sin presencia de iluminación natural.

“Estoy asustada. En la mañana salí, yo salgo 5:30, ahora he salido a las 6 de la mañana. Me da miedo porque salgo sola, entonces a esa hora da miedo, está silencio”, explicó.

En esa misma línea, agregó que el conductor del miniván era su casero y le contó cómo se produjo el atentado.

“He subido a dos pasajeros y cuando me di cuenta se pusieron capuchas para no reconocerlos”, fue el relato del afectado, según la mujer.

Asimismo, otra de las comerciantes, dedicada a la venta de jugo de naranja, señaló que los transeúntes, vecinos y ambulantes son víctimas de robo a menudo. Incluso, contó que ella también ha sufrido el hurto de sus pertenencias por sujetos que se hacían pasar por sus clientes.

“Es insegura (la zona), hay mucha delincuencia, robos, todo te roban, celulares, ven a una chica y al toque le roban. He sido víctima de robo varias veces, de mi carro mismo me lo han sacado (mis pertenencias). Me engañan, me dicen señora hazme un jugo, venga, venga, me dicen y, mientras tanto, me sacan mis cosas de acá y se llevan mi celular”, indicó.

“Pedimos que haya más vigilancia, por favor, los policías, que vengan y trabajen”, acotó.

Una pasajera resultó herida

Una mujer quedó herida luego que los sujetos desconocidos prendieron fuego al miniván.

Según pudo conocer RPP, la afectada fue trasladada al Hospital de Villa El Salvador para ser atendida, pero por decisión propia solicitó que le dieran el alta.