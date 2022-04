Poca afluencia se observa en vacunatorio de Villa el Salvador | Fuente: RPP Noticias

Algunos de los principales vacunatorios en Villa el Salvador lucieron con muy poca gente durante la mañana de este miércoles. En algunos de estos lugares, incluso en grandes centros de vacunación, anteriormente se podía ver largas colas de personas que buscaban ser vacunadas contra la COVID-19, pero este panorama parece haber cambiado.

RPP Noticias hizo un recorrido por varios establecimientos del distrito, como el vacunatorio del polideportivo de Villa el Salvador, donde apenas se pudo apreciar a algunas personas ingresar para la aplicación de su tercera dosis, principalmente adultos mayores, en un contexto donde en el país se busca acelerar el proceso de vacunación a nivel nacional.

Esta situación ocurre cuando en el país también comienza a discutirse la posibilidad del retiro de mascarilla en lugares abiertos. Al respecto, el ministro de Salud, Jorge López, señaló que esto no será posible todavía mientras no se llegue al 80 % de personas vacunadas con tres dosis contra la COVID-19.

"Antes todavía tenemos un grupo grande, vulnerable, que podrían ser infectados y con ello conllevar a volver a tener altos índices de pacientes hospitalizados. Es la razón por la que no podemos todavía pensarlo (retiro de mascarilla) si no llegamos al 80 % (de vacunados)", dijo.

En declaraciones a la prensa desde la jornada de vacunación en el terminal de Yerbateros, el ministro de Salud señaló que todavía no cuenta con el número exacto de personas mayores vacunadas con la tercera dosis o dosis de refuerzo; sin embargo, insistió en que si no se alcanza la cifra del 80 % "no podemos estar pensando en levantar restricciones".

Asimismo, indicó que, en el caso de las escuelas, todavía existe una brecha de 900 mil niños que no han recibido la segunda dosis. El ministro lamentó que esta situación no permite, por el momento, levantar las restricciones en las aulas. Insistió en que antes de alcanzar una cifra alta de vacunados no se puede tomar medidas como el relajamiento de medidas.

CMP plantea "plan piloto" para retiro de mascarillas

Recientemente, el doctor Raúl Urquizo, decano del Colegio Médico del Perú (CMP), confirmó que en la reunión con el Ministerio de Salud se abordó el posible retiro de las mascarillas en espacios abiertos. En su opinión, esta medida podría darse de manera gradual solo en lugares donde se ha pasado el 80 % de la vacunación con dos dosis y 65 % con tres dosis.

En entrevista con RPP Noticias, el representante del principal gremio médico advirtió que solo en algunos lugares del país -Lima Metropolitana y Provincias, Áncash, Callao e Ica- se ha llegado al 80 % de la vacunación contra la COVID-19. En otros lugares, advirtió, no se llega al 80 % e incluso en algunas zonas -como Puno y Madre de Dios- esta cifra no pasa el 65 %.

"El ministro vino al CMP con su equipo técnico y nos dio una información del estado de la pandemia: el uso de las vacunas, etc. Uno de los temas fue la mascarilla: se ha demostrado que solamente en algunos departamentos se ha pasado más del 80 % de inmunizados. Entonces estamos hablando de segundas y terceras dosis en 50 % en algunos lugares", indicó.

"En los sitios abiertos donde está al 80 % (la vacunación), podría ser lo que recomiendan (retiro de mascarilla) en forma gradual, pero con un control más estricto. Nosotros hemos planteado que sea un piloto para que no tengamos problemas: ¿qué pasa si en las regiones donde no se llega al 80 % hay un rebrote? ¿Hay respuesta del servicio de salud?", agregó.

Raúl Urquizo reiteró que en los lugares donde se ha superado el 80 % de vacunados con dos dosis y el 65 % con la dosis de refuerzo podría iniciarse un 'plan piloto' que cuente, además, con un mayor control. Asimismo, comentó que otro tema a reforzar es la necesidad de aumentar las plazas de especialistas en la seguridad social.

