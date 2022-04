Uso de mascarilla | Fuente: Andina

Esta mañana, en diálogo con el programa Encendidos, el doctor en salud pública y profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Ernesto Gozzer, fue consultado sobre la eliminación del uso de la mascarilla, un debate que ha iniciado luego de que varios países, como es el caso de España, levantaran su utilización obligatoria.

“En multitudes, como en conciertos, donde la gente va a divertirse y canta, comparte ahí sí hay una expulsión de muchas fotos de saliva y existe siempre un riesgo. En las zonas del Perú en donde hay baja transmisión, el mismo Lima, no es estrictamente necesario usar mascarilla en exteriores. Solo se debe usar mascarillas en espacios con aglomeraciones, como calles como Gamarra, el Centro de Lima, en conciertos, en estadios sería recomendable todavía, pero en los demás espacios no tiene ningún sentido. Si una persona están haciendo ejercicio físico o trote en la calle no tiene por qué usar mascarilla”, precisó.

“En salud pública, como se ha señalado varias veces, no solamente es el dato o resultado de la investigación sino qué, cómo y cuando se comunica para que la población pueda entender la lógica. En espacios exteriores, los estudios apuntan a que el uso de la mascarilla no protege más que el distanciamiento y la ventilación. En los espacios como la playa el uso de mascarilla es completamente innecesario porque la forma de transmisión principal es a través del contacto cercano con microgotas o espacios cerrados en donde se queda suspendido como aerosol, entonces con el viento de la playa es muy poco probable que haya una transmisión”, agregó.



Gozzer también fue consultado sobre las declaraciones del ministro de Salud, Rosendo Serna, quien señaló que se llegó a un acuerdo con el Ministerio de Salud para que se tome una decisión respecto al aforo total en las instituciones educativas, teniendo como requisitos alcanzar el 100 % de vacunación contra la COVID-19 en los docentes y el 80 % a nivel de estudiantes.

“Si los niños están en lugares ventilados con mascarillas no hay contagios. Hay un estudio que se publicó hace tres meses, que es una revisión sistemática que muestra que el riesgo de contagiarse es mucho mayor en el hogar que en las escuelas. (…) No debe condicionarse la presencialidad en los colegios a la vacunación. No, el daño es muy grande, la parte de socialización, salud mental de los hijos y padres también”, dijo.

