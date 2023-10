La Policía captura a nueve presuntos traficantes de terreno que intentaron invadir una propiedad en VMT

Villa María del Triunfo: La Policía captura a nueve presuntos traficantes de terreno que intentaron invadir una propiedad | Fuente: RPP/Jacqueline Meza

La Policía Nacional detuvo a nueve personas, presuntos miembros de una banda criminal dedicada a la extorsión y tráfico de terrenos, tras intentar invadir una propiedad en Villa María del Triunfo.

Estos sujetos, según información policial, se dedicaban a extorsionar a promotores de fiestas chichas, mototaxistas y dueños de bodegas.

"Han querido adueñarse de un inmueble cuando la propietaria no se encontraba en el lugar. Solo estaba un trabajador para que arregle la puerta y los sujetos entraron a la fuerza. Eran quince en total, pero seis se dieron a la fuga", señaló Roger Pérez Figueroa, jefe de la Región Policial Lima, a RPP Noticias.

Todos los intervenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones del caso en Villa María del Triunfo. También se inició la búsqueda de los otros delincuentes que pudieron escapar.

A los detenidos se les incautó armas, nueve cuchillos y dos machetes. También se les encontró dos celulares que serán analizados y conocer a más miembros de la organización.

Se llevan todo de una vivienda

Delincuentes armados asaltaron una vivienda ubicada en la urbanización Palomino, en el Cercado de Lima, llevándose diversos objetos de valor. El ataque ocurrió cuando una de las propietarias, una joven estudiante de obstetricia se encontraba presente.

Los sujetos la encañonaron y la encerraron en una habitación; tras lo cual comenzaron a rebuscar los distintos ambientes de la vivienda, buscando cosas de valor.

Entre los objetos robados, los bandidos sustrajeron un CPU, una laptop y un celular de alta gama que, según el GPS, se encuentra ahora en el mercado negro de Las Malvinas.

En diálogo con RPP Noticias, la joven aseguró que los delincuentes irrumpieron por una ventana y, al verla, uno de ellos le dijo “¿Tú qué haces aquí?”, como si no esperara su presencia en la casa.

“Eran tres, yo vi a dos. Uno estaba en el cuarto de mi mamá y dos me fueron a apuntar a la cabeza. Uno me dijo ‘Tú no deberías estar acá’, porque yo los martes estudio y no paro todo el día”, comentó la joven.