Exsuperintendente de Migraciones: "Llama la atención la flexibilidad del control migratorio en el aeropuerto" | Fuente: RPP

El extitular de la Superintendencia Nacional de Migraciones, Jorge Fernández, señaló este miércoles que llama la atención la "flexibilidad del control migratorio" en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Esto tras el rescate en el distrito de La Molina de 44 ciudadanos de Malasia que habían sido captados por la organización criminal "Dragón Rojo".



En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, el exfuncionario aclaró que los ciudadanos de Malasia para ingresar al Perú no necesitan visa y precisó que en el caso de ingreso de estos 50 malasios está relacionado a la trata de personas relacionado a connotación de explotación laboral.



"Lo que llama la atención es la flexibilidad del control migratorio que ha habido en el aeropuerto porque si viene un grupo numeroso de extranjeros, con el pretexto de turismo -por decirlo en una circunstancia- que no saben hablar inglés, que no saben hablar español, que por lo menos digan qué empresa de turismo los había traído. Es algo que tiene que revisarse e investigarse porque no podemos ser un centro internacional de trata. Ya lo estábamos viviendo con los ciudadanos venezolanos, que son víctimas de explotación, y ahora con ciudanos asiáticos", dijo.

Jorge Fernández recordó que el Perú desde hace muchos años sigue siendo un lugar de tránsito de ciudadanos asiáticos, especialmente del sudeste asiático, que llegan al país con el objetivo de enrumbar a México y luego a Estados Unidos.



"Este caso demuestra que el Perú ya no está siendo solamente un lugar de tránsito, sino está siendo un lugar en los cuales los ciudadanos del sudeste asiático están llegando para ser explotados en nuestro país. Igual situación hay un caso de nepaleses, que están en la zona internacional del aeropuerto, ya tienen varios días", expresó.

Rescate de ciudadanos de Malasia por parte de la Policía Nacional | Fuente: PNP

Tras recibir la denuncia de vecinos, efectivos de la Comisaría La Molina-Lima, rescataron a dos mujeres las cuales alertaron que más personas permanecían contra su voluntad en un inmueble. Tras ubicar el lugar se rescató 25 mujeres y 25 hombres que habrían sido traído de Malasia. pic.twitter.com/jZlec8y1Eo — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) October 8, 2023

En relación al ¨Dragón Rojo", Jorge Fernández explicó que una de las vertientes de esta organización criminal es el tráfico de personas como lo ocurrido con los 44 ciudadanos malasios rescatados en La Molina en una operación realizada el 7 y 8 de octubre pasado. Ese día se detuvo a seis taiwaneses y dos peruanos.

"El tráfico de personas tiene dos vertientes. La primera, aquel traslado que se hace en contra de la voluntad de la víctima, que es propiamente la trata, y aquel traslado que se realiza con consentimiento de afectado", manifestó.

"Gran problema para la seguridad ciudadana"

De otro lado, Jorge Fernández consideró que la regularización impulsada por el Gobierno para ciudadanos extranjeros que ingresaron informalmente al Perú "no ha tenido el impacto que se pensó".

"Cuando nosotros en el año 2022 hicimos la línea para comenzar la regularización esperábamos atender a un millón de personas. Sin embargo, según cifras oficiales la regularización migratoria solamente ha atenido a 114 mil personas y de esas solo 90 mil han acudido a la cita (...) Estamos hablando que Migraciones a nivel nacional solo ha atenido a 600 personas diarias en solicitud de regularización de acuerdo a las mismas cifras que ha dado la entidad a principios de este mes. Es un gran problema para la seguridad ciudadana ¿por qué? porque todos tenemos derecho saber a quién el compramos en el mercado, quién nos atiende en un restaurante o quién nos moviliza en un aplicativo o quién nos trae el delivery, dijo.