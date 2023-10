Delincuentes asaltaron casa en el Cercado de Lima: encañonaron a la dueña y la encerraron en una habitación

Lima Delincuentes asaltaron casa; encañonaron a la dueña y la encerraron en una habitación

Los delincuentes se llevaron varios objetos de valor de la casa. | Fuente: RPP

No estamos seguros ni en casa. Delincuentes armados asaltaron ayer, martes, una vivienda de la urbanización Palomino, en el Cercado de Lima, llevándose diversos objetos de valor.

Lo peor del caso es que el asalto ocurrió cuando una de las propietarias, una joven estudiante de obstetricia, se encontraba presente.

Al verla, los malvivientes la encañonaron y la encerraron en una habitación; tras lo cual comenzaron a rebuscar los distintos ambientes de la vivienda, buscando cosas de valor.

Entre los objetos robados, los bandidos sustrajeron un CPU, una laptop y un celular de alta gama que, según el GPS, se encuentra ahora en el mercado negro de Las Malvinas.



Sospecha reglaje

En diálogo con RPP Noticias, la joven aseguró que los delincuentes irrumpieron por una ventana y, al verla, uno de ellos le dijo “¿Tú qué haces aquí?”, como si no esperara su presencia en la casa.

“Eran tres, yo vi a dos. Uno estaba en el cuarto de mi mamá y dos me fueron a apuntar a la cabeza. Uno me dijo ‘Tú no deberías estar acá’, porque yo los martes estudio y no paro todo el día”, comentó la joven.

“Como que se sorprendieron cuando me vieron. Yo no podía responder, porque estaba en shock. Sabían mis movimientos y los de mi mamá, porque ella tampoco estaba (en casa)”, agregó.

La joven estudiante sospecha que su familia fue víctima de un reglaje previo al asalto. Los delincuentes sabían que el martes no habría nadie en casa, pero justo ese día la joven no fue a clases, por lo que se encontró cara a cara con los malvivientes.