Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 31 de agosto | "Cuando te conviden, ve a sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba"
EP 1064 • 12:18
RPP Data
RPP Data
Casi 2 mil fallecidos en accidentes de tránsito en carreteras y compañías con más multas siguen operando
EP 289 • 04:11
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46

Bajas temperaturas afectan a vecinos de Ticlio Chico en VMT: residentes usan hasta tres frazadas para soportar el frío

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

Los vecinos no cuentan con agua potable y deben comprar a S/2.00 el balde a los residentes de la parte baja, quienes sí cuentan con el servicio. Asimismo, utilizan leña para preparar sus alimentos debido a que no cuentan con recursos económicos para adquirir un balón de gas.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Lima
00:00 · 03:31
La mayoría de vecinos viven en inmuebles precarios, por donde fácilmente pasan las gotas de las lloviznas.
La mayoría de vecinos viven en inmuebles precarios, por donde fácilmente pasan las gotas de las lloviznas. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Un equipo de RPP llegó hasta el sector de Ticlio Chico, la zona más alta del distrito de Villa María del Triunfo (VMT) y que más sufre por las bajas temperaturas que azotan a la capital durante el invierno.

César Benancino, un vecino de 86 años, señaló que utiliza tres frazadas durante las noches y madrugadas para soportar las bajas temperaturas y la humedad de la zona.

“Hacemos todo lo posible de abrigarnos más si es posible. Si hay más abrigo, mejor”, expresó.

Don César habita una vivienda de material prefabricado y con techo de calaminas por donde pasa la lluvia que azota Ticlio Chico durante este invierno.  

Asimismo, el vecino de 86 años indicó que no cuentan con agua potable, por lo que deben cargar el elemento vital en baldes desde las viviendas de los niveles inferiores.

“Compramos el agua de los que tienen abajo. [Nos cobran] dos soles [por balde]”, acotó.

Además, indicó que utilizan leña para preparar sus alimentos debido al alto costo de los balones de gas.

“El gas cuesta caro y ya no da la plata para comprar. Por esa razón tenemos que hacer nuestra fogatita, ya con eso se cocinan [los alimentos]”, señaló.

Don César habita una vivienda de material prefabricado y con techo de calaminas.

Don César habita una vivienda de material prefabricado y con techo de calaminas. Fuente: RPP / Alex Juárez

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

El día más frío del año

Lima y Callao soportaron este viernes 29 de agosto el día más frío en lo que va del año, reportó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

A través de su cuenta en X (antes Twitter), el organismo informó que su estación ubicada en el aeropuerto registró una temperatura máxima de 17.2 °C, mientras que sus estaciones en Lima Este y Lima Centro registraron 16.1 °C y 15.9 °C, respectivamente.

Estas condiciones climáticas están asociadas al arribo de un vórtice costero de niveles bajos, que se está desarrollando frente a la costa sur de Lima.

Este fenómeno, advirtió el Senamhi, golpea la capital y otras regiones del litoral peruano con lloviznas, frío intenso y niveles de humedad próximos al 100 %.

Espacio Vital

¿QUÉ PROBLEMAS DE SALUD ACARREAN LAS LLUVIAS?

En las últimas semanas, fuertes lluvias han causado estragos en diversas regiones del país, lo que llevó al gobierno a declarar el estado de emergencia en 157 distritos. El Dr. Elmer Huerta, asesor médico de RPP, explica cómo este fenómeno afecta nuestra salud, provocando desde enfermedades respiratorias e infecciones en la piel hasta repercusiones en la salud mental debido a la pérdida de numerosos hogares.
Espacio Vital
Espacio Vital
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Ticlio Chico VMT Invierno Senamhi

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA