Conductor de bus de 'El Chino' baleado en VMT fue operado y se encuentra estable

El conductor que resultó herido tras un ataque a balazos a un bus de transporte público de la empresa Etuchisa, también conocida como 'El Chino', permanece internado en el Hospital María Auxiliadora, en San Juan de Miraflores.

Como se recuerda, la unidad con pasajeros a bordo fue baleada por desconocidos a la altura de la cuadra 15 de la avenida Pachacútec, en Villa María del Triunfo (VMT).

Hilario Mamani Rojas, de 37 años, fue ingresado a este centro hospitalario y sus familiares confirmaron a RPP que se encuentra estable tras ser sometido a una intervención quirúrgica de emergencia, en la que los doctores lograron retirar la bala que tenía alojada en el cuello.

Buses de 'El Chino' no circulan esta mañana

RPP también dialogó con los conductores de la ruta A de la empresa de transportes, que cubre la ruta Puente Piedra-Villa El Salvador, para conocer si venían siendo víctimas de amenazas por parte de extorsionadores.

"No nos han informado diciendo que está pasando esto. Como otras empresas no le notifican, cada rato hay una notificación o mandan una hoja. Que yo sepa, acá en la empresa no [venían siendo extorsionados]", indicó uno de los choferes.

"Nosotros como conductores estamos andando con miedo, porque cada moto que pasa por nuestro costado, nosotros tenemos que estar pensando si esa persona es un sicario o no", agregó.

Debido a este temor y al reciente ataque, los trabajadores de esta empresa han suspendido sus actividades esta mañana, optando por no salir a las calles para evitar exponerse al peligro.

Asimismo, se sumaron al pedido de los familiares de Hilario Mamani para exigir a la Policía Nacional a identificar y capturar a los responsables de este hecho.