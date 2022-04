“Es lamentable lo que estamos pasando”: madres de ollas comunes afectadas por alza de precios [VIDEO]

Esta olla común beneficia a 25 familias de la zona de Ciudad de Gosen. | Fuente: RPP / Hannelise Martínez

El alza de precios de los productos de la canasta básica familiar ha afectado sobremanera a las madres de las ollas comunes, organizaciones que benefician a miles de personas en extrema pobreza de Lima.

Este es el caso de la olla común Mujeres Poderosas, en la zona de Ciudad de Gosen, en Villa María del Triunfo (VMT), quienes tienen dificultades para cocinar las 90 raciones diarias que benefician a 25 familias.

Un equipo de RPP Noticias llegó al lugar y conversó con Kathy Tejeda, coordinadora de esta olla común, quien aseguró que subsisten gracias a donaciones, ya que no reciben apoyo del municipio ni del Gobierno.

“Para las ollas comunes es complicado por las alzas de precios. Están carísimos y no nos abastecemos para poder comprar las verduras, el aceite y el gas. Gracias a Dios, hay personas de buen corazón que nos apoyan y venimos sustentando, porque de parte del municipio distrital o de Lima no hay nada”, se quejó.



Sobre el congresista Alejandro Soto

La dirigente se mostró indignada por las declaraciones del congresista Alejandro Soto, de Alianza para el Progreso (APP), quien ayer aseguró sentir la “pegada” por el alza de precios, debido a que su sueldo es de “apenas” 10 200 soles.

“Es lamentable. ¿Cómo no le va a alcanzar esa cantidad de dinero? Sino que ellos están acostumbrados a vivir la vida grande. Entonces, no pasan la necesidad que uno pasa. Todavía dice que no le alcanza”, refirió.

La coordinadora de esta olla común también cuestionó a la congresista Kira Alcarraz (Somos Perú): “Ella era una coordinadora más de una olla, una vecina cercana. Pero entró al Congreso y se olvidó de las ollas”.

