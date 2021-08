VMT: todos los fines de semana se realizan fiestas clandestinas en un local de Tablada de Lurín

Los vecinos temen que este tipo de reuniones sean focos de contagio de la COVID-19. | Fuente: Rotafono

Vecinos de Villa María del Triunfo (VMT) denunciaron que todos los fines de semana se realizan fiestas clandestinas en un local ubicado en la cuadra 11 de la avenida 27 de Diciembre, en la zona de Tablada de Lurín.

A través del Rotafono, señalaron que los infractores, entre ellos muchos menores de edad, se reúnen sin los mínimos protocolos de bioseguridad, como mascarillas o distanciamiento físico.

Ellos temen que estas reuniones se conviertan en auténticos focos de contagio de la COVID-19, en momentos en los que el país se alista para enfrentar una eventual tercera ola de la pandemia.

Desacatan las órdenes

Los vecinos denunciaron que cuando llaman a la Policía Nacional, llegan patrulleros para desalojar a los infractores. No obstante, apenas la autoridad se retira, los jóvenes regresan y la fiesta continúa.

“Es de todos los sábados. Llamamos a la Policía, la Policía llega, los bota y, luego, vuelven a hacer la fiesta de amanecida. Van puros menores de edad sin mascarilla, sin nada”, comentó un residente.

Los vecinos, incluso, han conversado con el dueño del local para que deje de realizar estas reuniones, pero este no ha hecho caso. “Ya por la zona ha habido bastantes contagios. Ya no se puede resistir más esta situación. Y el señor (el dueño) no hace caso”, manifestó el vecino.

Por ello, los vecinos hicieron un llamado a las autoridades para que patrullen la zona los fines de semana, a fin de evitar que se realicen estas reuniones clandestinas.



