Un hecho anecdótico deja el anuncio de Walter Ayala de su renuncia al Ministerio de Defensa. En su mensaje en Twitter, arrobó al Pedro Castillo equivocado. En lugar de etiquetar la cuenta de Twitter del mandatario, arrobó a un músico que tiene el mismo nombre del presidente.

No es la primera vez que le sucede algo así a @pedrocastillo. El 30 de setiembre, el músico compartió un tuit en el que señalaba que no era el presidente de Perú.

“Amigos Peruanos. Lean bien: Yo no soy el presidente de Peru Yo no soy el presidente de Peru Yo no soy el presidente de Peru Yo no soy el presidente de Peru Yo no soy el presidente de Peru Yo no soy el presidente de Peru Yo no soy el presidente de Peru. Noooooooooooooooooooooooooo”, escribió.

Se debe precisar que la cuenta oficial del presidente Castillo en Twitter es @PedroCastilloTe y no @PedroCastillo. Un hecho curioso adicional es que la cuenta del exministro Ayala no sigue la cuenta del mandatario @PedroCastilloTe.

No es la primera vez que un usuario se siente incómodo con el caso de homonimia con un mandatario peruano. Recordemos al internauta holandés Peter-Paul Koch que tiene la cuenta ‘@ppk’, tres letras que solemos usar los peruanos para referirnos a Pedro Pablo Kuczynski.

