Los vecinos del asentamiento humano Brisas del Malecón del río Chillón colocaron este martes mallas de contención en la ribera ubicada en el distrito de Comas para evitar posibles desbordes.



Desde las primeras horas de la mañana, los residentes de la zona instalaron mallas metálicas con piedras tras ser adquiridas con sus propios recursos para intentar defenderse de la fuerza del caudal.



Un vecino señaló a RPP Noticias que los trabajos de colocación de mallas iniciaron desde las 8 de la mañana. Además, el padre de familia solicitó maquinaria para poder limpiar el cauce del río.



"La parte de arriba todo está seco, pero no tenemos apoyo de la municipalidad (Comas). No sé si la Municipalidad de Lima podría apoyarnos con la limpieza del río y quizás pase directo y no, nos afecté a más viviendas", dijo.



Albergue temporal

Mario Casaretto, gerente de Gestión de Riesgo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, indicó que trabajan para sensibilizar a los vecinos del asentamiento humano Brisas del Malecón del río Chillón para poder reubicarlos en un albergue.



"Queremos que la gente se dé cuenta del riesgo que se está atravesando aquí. Estamos tratando de hablar con ellos para poder tener una situación como la armada en el albergue de La Alameda del Pinar, donde estas 30 familias no querían al comienzo, pero al darse cuenta que la situación iba a arrasar sus viviendas permitieron ser trasladadas a un albergue, con baños, con educación y con salud para poder ser atendidos", expresó.



Además, Mario Casaretto precisó que el albergue temporal cuenta con carpas, con cinco camas al interior, ropa de cama, cocina a gas, utensilios, útiles de aseo y baldes para reservorios de agua.

