Poder Judicial solicitó a Rusia la detención preventiva con fines de extradición de Abel Valdivia

El Poder Judicial solicitó a las autoridades de Rusia la detención preventiva con fines de extradición del connacional de Abel Frank Valdivia Montoya, quien es investigado por presuntamente asesinar al comunicador Christiam Yan Enrique Tirado.

El Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Lima hizo esta solicitud al amparo del principio de reciprocidad entre ambos países.

Asimismo, el colegiado, presidido por la jueza María del Carmen Lauya, informó que su despacho dictó contra Valdivia Montoya mandato de prisión preventiva por la comisión del delito de homicidio.

Del mismo modo, precisó que este pedido tiene como fin evitar que el investigado se fugue y eluda de esa forma a la justicia.

La magistrada adjuntó a su pedido, el oficio de Interpol, la copia de la resolución que contiene el mandato de prisión preventiva de 18 meses y la ficha de datos del procesado.

Abel Valdivia aseguró que mató accidentalmente a periodista

Abel Valdivia, principal sospechoso del asesinato del productor audiovisual Christiam Enrique Tirado, reconoció en declaraciones exclusivas a RPP Noticias que cometió el crimen de manera accidental, porque tenía la intención de proteger a su hermano, Pedro Valdivia.

"Estaba que lo cortaba a mi hermano a la altura del cuello. Me asusté, estaba aturdido por el golpe de codo en el rostro. Por eso mismo

me resbalo. La persona agarra y empieza a agredir a mi hermano con el cuchillo. Yo no tuve intención de disparar, simplemente quise detener la agresión, porque pensé que iban a matar a mi hermano. Se me salió el disparo", expresó.

Abel Valdivia contó también que fue invitado a la fiesta por el excongresista Paul García y recalcó que solo quiso proteger a su familiar. Además, dijo temer por su vida y la de su hija.

"Yo no fui con ninguna intención de provocar algún tipo de suceso, accidente o catástrofe como la que se ha dado. Al momento de retirarnos yo no peleé con nadie, yo no conocí a nadie en ese lugar. Al momento de retirarnos alguien me agrede en el rostro y luego mi hermano sale en mi defensa... Por mi familia, por mi hija que es una bebé. Ella me necesita también porque ella es lo único que depende de mi, de mi trabajo. Pido por favor a los fiscales y jueces que vean en realidad todo como fue", puntualizó.