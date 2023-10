Difunden chats y audio que mostrarían que la congresista Rosselli Amuruz sí organizó la fiesta de Paul García

Carlos Valdivia, hermano de Abel Valdivia, acusado de asesinar a Christian Enrique Tirado, aseguró que la congresista de Avanza País, Rosselli Amuruz, organizó la fiesta en Lince donde murió el periodista.



En una entrevista con Punto Final, mostró pruebas en las cuales la tercera vicepresidenta del Congreso de la República coordina detalles de la reunión: "El chico del bar me está escribiendo. Necesita cerrar el tema porque si no lo toma alguien más el bar. Llámalo, por favor".



"Que de 2 p. m. a 4 p. m. sean cocktail de bienvenida como piñas coladas y pisco sour. Y a partir de las 4 p.m. se abre la barra libre hasta la 1 [a. m.]", recomendó Rosselli Amuruz en otro diálogo por WhatsApp.



El dominical difundió también un audio donde la legisladora dice: "Va a haber toldo, todo va a estar toldeado, todo va a estar tapado y cubierto en caso llueva".



"Son pareja"

Carlos Valdivia precisó que las coordinaciones con la congresista empezaron el 13 de septiembre y afirmó que Rosselli Amuruz y el exparlamentario Paul García sí son pareja, un hecho que la congresista ha negado. "Yo les he visto juntos. Hemos compartido reuniones, donde son parejas. Ellos me han dicho que son pareja", expresó.



Días atrás, la parlamentaria rechazó haber organizado la fiesta de cumpleaños del exparlamentario Paul García, la cual se realizó el pasado sábado 30 de septiembre.



"Yo no tengo absolutamente nada que ver con la organización de esta reunión. Esta reunión la ha organizado el dueño del cumpleaños con su familia, con tiempo de antelación. Yo fui una invitada más y obviamente por el cariño y a cercanía que tengo con la persona, jamás me hubiera imaginado en toda la tragedia que ha ocurrido. A mí me afecta muchísimo".