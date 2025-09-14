Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 14 de agosto | (Exaltación de la Cruz) - "Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él"
EP 1078 • 11:42
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Maurate afirma que soluciones a problemas estructurales de EsSalud no serán rápidas
EP 1866 • 16:48
Informes RPP
Informes RPP
Robert Prevost celebra su primer cumpleaños como Papa León XIV
EP 1325 • 05:50

Abogado de Betssy Chávez dice que jueces de la Sala Penal Especial están "supeditados al poder político"

Raúl Noblecilla dice que jueces de la Sala Penal Especial a cargo del proceso contra Betssy Chávez están
Nobelcilla señaló a los magistrados Antonio Neyra y Norma Carbajal de estar parcializados. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Tras dictarse diez meses de impedimento de salida del país para la expremier, Raúl Noblecilla también reiteró que su representada permanecerá en el Perú para afrontar el proceso en su contra por el presunto delito de rebelión.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Judiciales
00:00 · 18:53

Raúl Noblecilla, abogado de la exjefa del Gabinete, Betssy Chávez, negó que su representada busque fugarse en medio del proceso judicial que se le sigue por su presunta participación en el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, por el cual el Poder Judicial le dictó diez meses de impedimento de salida del país.

En Ampliación de Noticias, Noblecilla aseguró que, pese a haber tenido "oportunidades" para huir del país durante el proceso, Chávez Chino optó por permanecer aquí y afrontar la investigación en su contra por el presunto delito de rebelión.

"La mayor oportunidad la comentamos aquí, fue cuando la Sala Penal Permanente del señor (César) San Martín Castro, en apelación, decide o resuelve su prisión. Betssy estuvo horas en su casa de Tacna, hizo un llamado por radio y dijo  'yo espero acá, que vengan a detenerme'. Y estuvo horas esperando. La frontera de Tacna-Arica son 30 minutos", manifestó.

En esa línea, afirmó desconocer si su patrocinada tiene intenciones de pedir asilo político en México; pero confirmó que busca seguir haciendo política.

"Con nosotros no la ha evaluado. La única posibilidad que ha evaluado, y te lo confirmo, es 'voy a seguir haciendo lo que hice siempre. Me pongo del lado del pueblo y la democracia'", refirió.

Jueces Neyra y Carbajal están "totalmente parcializados"

Noblecilla también ha acusado a los jueces de la Sala Penal Especial que llevan el proceso de estar "supeditados al poder político", luego de que se conozca que también podría procesarse a la exministra, a Pedro Castillo y a los demás imputados por conspiración para el delito de rebelión.

"(La Sala Penal) está asustada, porque están viendo que el encargo no lo van a poder cumplir bien. Es decir, no voy a poder condenar con lo que tú me has dado. Entonces, yo necesito arbitrariamente introducir una figura para ver cómo fuerzo esa figura y de alguna manera cumplo con el encargo de aquellos que han usurpado este Gobierno y que se mantienen a sangre y fuego gobernando", remarcó.

Así, señaló directamente a los magistrados Antonio Neyra y Norma Carbajal de estar parcializados y con intenciones de acusar a los exfuncionarios del Gobierno de Castillo de estos delitos.

"Me da pena por el doctor Guerrero, porque considero que marca una diferencia, pero no la señora Carvajal ni el señor Neyra, que ambos han dado muestras en todos estos meses de estar totalmente parcializados con la tesis absurda, maquiavélica, de que aquí hay que condenar al presidente, hay que condenar por haberse alzado en armas donde el arma nunca pudo existir, porque un arma nunca es un papel", enfatizó.

Asimismo, declaró que la actuación de Chávez durante el intento fallido del golpe de Estado se limitó a convocar a los medios para la emisión del mismo, señalando que Castillo Terrones fue "el único responsable" del mensaje a la Nación que leyó en aquella jornada.

"Él es el único responsable de la proclama que leyó y que no se arrepiente. No hubo ni la tinta de Aníbal Torres, ni la voz de Betssy Chávez, ni de Willy Huerta, ni de nadie. Esto fue una decisión del presidente de la República. Una decisión política", mencionó.

Te recomendamos

Informes RPP

Perú y Colombia se reúnen en Lima por la COMPERIF

Delegaciones de Perú y Colombia se reúnen en Lima, para participar en la Décimocuarta Reunión Ordinaria de la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Peruano–Colombiana (COMPERIF), en un contexto afectado por las expresiones sin sustento del presidente del vecino país, Gustavo Petro, quien pretende desconocer la soberanía peruana de la Isla Chinería. Conozcamos más de qué trata el mecanismo bilateral de la COMPERIF.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Raúl Noblecilla Betssy Chávez

Más sobre Judiciales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA