Abogado de Betssy Chávez dice que jueces de la Sala Penal Especial están "supeditados al poder político"

Raúl Noblecilla, abogado de la exjefa del Gabinete, Betssy Chávez, negó que su representada busque fugarse en medio del proceso judicial que se le sigue por su presunta participación en el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, por el cual el Poder Judicial le dictó diez meses de impedimento de salida del país.

En Ampliación de Noticias, Noblecilla aseguró que, pese a haber tenido "oportunidades" para huir del país durante el proceso, Chávez Chino optó por permanecer aquí y afrontar la investigación en su contra por el presunto delito de rebelión.

"La mayor oportunidad la comentamos aquí, fue cuando la Sala Penal Permanente del señor (César) San Martín Castro, en apelación, decide o resuelve su prisión. Betssy estuvo horas en su casa de Tacna, hizo un llamado por radio y dijo 'yo espero acá, que vengan a detenerme'. Y estuvo horas esperando. La frontera de Tacna-Arica son 30 minutos", manifestó.

En esa línea, afirmó desconocer si su patrocinada tiene intenciones de pedir asilo político en México; pero confirmó que busca seguir haciendo política.

"Con nosotros no la ha evaluado. La única posibilidad que ha evaluado, y te lo confirmo, es 'voy a seguir haciendo lo que hice siempre. Me pongo del lado del pueblo y la democracia'", refirió.

Jueces Neyra y Carbajal están "totalmente parcializados"

Noblecilla también ha acusado a los jueces de la Sala Penal Especial que llevan el proceso de estar "supeditados al poder político", luego de que se conozca que también podría procesarse a la exministra, a Pedro Castillo y a los demás imputados por conspiración para el delito de rebelión.

"(La Sala Penal) está asustada, porque están viendo que el encargo no lo van a poder cumplir bien. Es decir, no voy a poder condenar con lo que tú me has dado. Entonces, yo necesito arbitrariamente introducir una figura para ver cómo fuerzo esa figura y de alguna manera cumplo con el encargo de aquellos que han usurpado este Gobierno y que se mantienen a sangre y fuego gobernando", remarcó.

Así, señaló directamente a los magistrados Antonio Neyra y Norma Carbajal de estar parcializados y con intenciones de acusar a los exfuncionarios del Gobierno de Castillo de estos delitos.

"Me da pena por el doctor Guerrero, porque considero que marca una diferencia, pero no la señora Carvajal ni el señor Neyra, que ambos han dado muestras en todos estos meses de estar totalmente parcializados con la tesis absurda, maquiavélica, de que aquí hay que condenar al presidente, hay que condenar por haberse alzado en armas donde el arma nunca pudo existir, porque un arma nunca es un papel", enfatizó.

Asimismo, declaró que la actuación de Chávez durante el intento fallido del golpe de Estado se limitó a convocar a los medios para la emisión del mismo, señalando que Castillo Terrones fue "el único responsable" del mensaje a la Nación que leyó en aquella jornada.

"Él es el único responsable de la proclama que leyó y que no se arrepiente. No hubo ni la tinta de Aníbal Torres, ni la voz de Betssy Chávez, ni de Willy Huerta, ni de nadie. Esto fue una decisión del presidente de la República. Una decisión política", mencionó.