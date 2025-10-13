Abogado de Delia Espinoza: “La Junta Nacional de Justicia tiene que cumplir la orden judicial, le guste o no”

Un juzgado aceptó la medida cautelar presentada por Delia Espinoza y ordenó su reposición como fiscal de la Nación.

Luciano López, abogado de Delia Espinoza, destacó la reciente medida del Poder Judicial que ordena la reposición de su patrocinada como fiscal de la Nación.

“La pelota está en la cancha de la Junta Nacional de Justicia (…), tiene que cumplir la orden judicial, le guste o no”, afirmó en una entrevista con RPP.

El abogado explicó que el Noveno Juzgado Constitucional suspendió el procedimiento disciplinario de la JNJ que separó temporalmente a Espinoza de su cargo como fiscal suprema y fiscal de la Nación, por no ejecutar la resolución administrativa que reponía a su antecesora, Patricia Benavides, como titular del Ministerio Público.

“Y está ordenando a la Junta Nacional de Justicia que, en un plazo no mayor de cinco días, proceda a dejar sin efecto el procedimiento disciplinario con el cual se suspendió a mi cliente”, remarcó López.

El juez Juan Fidel Torres, en su resolución, también dispuso la suspensión provisional de cualquier otro procedimiento disciplinario que la JNJ haya iniciado contra Espinoza Valenzuela.

Además, el fallo judicial reiteró la vigencia del acuerdo de la Junta de Fiscales Supremos que designó a Delia Espinoza como fiscal de la Nación en octubre de 2024.