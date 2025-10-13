Últimas Noticias
Delia Espinoza tras resolución que la repone como fiscal de la Nación: "Voy a reordenar la casa"

Delia Espinoza volverá como fiscal de la Nación y adelantó que se encargará personalmente de las investigaciones sobre Dina Boluarte.
Delia Espinoza volverá como fiscal de la Nación y adelantó que se encargará personalmente de las investigaciones sobre Dina Boluarte. | Fuente: Andina
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

La suspendida fiscal de la Nación manifestó que la decisión del Poder Judicial para permitirle volver a su puesto es una reivindicación. Además, criticó a Tomás Gálvez por los cambios que ha realizado en la institución.

La fiscal de la Nación suspendida, Delia Espinoza, aseveró este lunes, tras conocer la resolución del Noveno Juzgado Constitucional que la repone en su cargo, que cuando vuelva al Ministerio Público "reordenará la casa". Según señaló, han sucedido muchos cambios que no debieron darse.

"Voy a reordenar la casa. A pesar de que yo le pedí muy respetuosamente, por medio de un escrito, al doctor (Tomás) Gálvez para que se abstenga de hacer mayores cambios, ya que los equipos conformados estaban trabajando y teniendo logros importantes, él comenzó a hacer cambios a pesar de su interinato", expresó en el programa Prueba de Fuego de RPP.

Para Espinoza, el fiscal Tomás Gálvez no debió reemplazar a unos gerentes que estaban en "lugares sensibles", especialmente en la Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales (OREF). "Ahí colocó a una señora que está con acusación penal", indicó.

Por otro lado, la titular suspendida del Ministerio Público criticó al Congreso por archivar muy apresuradamente las investigaciones contra la expresidenta Dina Boluarte en el caso Rolex y las dos primeras carpetas sobre las protestas sociales. En ese sentido. aseguró que se ocupará personalmente de las denuncias contra la exmandataria.

Vuelve a sus labores

El Noveno Juzgado Constitucional declaró fundada una medida cautelar innovativa que presentó Delia Espinoza contra la Junta Nacional de Justicia y ordenó su reposición como fiscal de la Nación, tras suspender la resolución por la JNJ la sancionó por 6 meses fuera de dicho cargo. 

Para Espinoza, la resolución es una reivindicación en el ámbito jurídico y legal a sus derechos. "Considero que el juez ha actuado conforme a ley. La fe nunca se perdió porque yo sabía que mis derechos fundamentales tenían que ser reconocidos", aseveró en Prueba de Fuego

A seis meses de las elecciones generales 2026, El Poder en tus Manos identificó a 78 autoridades en todo el país con investigaciones por presunta vulneración de la neutralidad ante el Jurado Nacional de Elecciones. ¿De quiénes se trata y cuál es el estado de sus procesos? Los detalles en el siguiente informe de Karina Valencia.
