Abogado de Jorge Torres dice que no hay elementos para que la Fiscalía pida prisión preventiva contra su patrocinado

“Es un caso que no tiene pie ni cabeza”, aseguró Juan Peña, abogado de Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, en relación con la investigación iniciada por la Fiscalía a su patrocinador por el presunto delito contra la administración pública-corrupción de funcionarios, en la modalidad de colusión agravada y negociación incompatible, en agravio del Estado.



En el programa Prueba de fuego de RPP TV, señaló que las personas contratadas en la Oficina Legal y Constitucional del Congreso en la gestión de Torres Saravia durante los años 2023 y 2024 ocuparon “puestos de confianza”.



“Lo que hoy se entiende por error es que ellas tendrían que haber pasado por una convocatoria para poder obtener ese puesto. Eso no es correcto, son cargos de confianza, no necesitan pasar por ningún concurso público”, enfatizó.



El abogado afirmó también que su cliente no sabe quién lo recomendó para ocupar la jefatura de la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento. “Quien lo llama es el oficial mayor [Giovanni Forno Flórez]. No hay nada ilegal”, dijo.



Por otro lado, Juan Peña tildó de “disparate” la pesquisa del Ministerio Público contra Jorge Torres por el presunto delito de explotación sexual, tras ser acusado de liderar una red de prostitución en el Congreso.

¿La Fiscalía solicitará prisión preventiva?

Respecto al asesinado de Andrea Vidal Gómez, exasesora que laboró junto a Torres Saravia, ocurrido en diciembre pasado, el abogado expresó que tanto la madre, María del Pilar Gómez, como la pareja de la víctima, Rodrigo Falcón, creen que el ataque de los sicarios en el distrito de La Victoria, provincia de Lima, no era contra la joven de 27 años.

“El taxista tenía cerca de 20 impactos de bala y Andrea solamente 3 o 4. El taxista es el que se ha llevado la mayor parte de las municiones que dispararon estos sicarios y no Andrea. Entonces, el ensañamiento no fue contra Andrea, sino contra el taxista”, explicó.

El abogado mencionó, además, que de Jorge Torres Saravia no pasará a la clandestinidad. “Tiene domicilio fijo, un trabajo conocido y arraigo familiar. No hay ningún elemento de convicción que sostenga que él ha sido parte de un homicidio o red de prostitución. No tienen elementos para poder siquiera pedir una prisión preventiva”, concluyó Juan Peña.