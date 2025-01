Alejandro Soto dice que Torres Saravia no fue contratado por la Mesa Directiva y anuncia demanda contra José Cevasco

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alejandro Soto, vocero y congresista de Alianza para el Progreso (APP), en diálogo con RPP, se pronunció en torno a la designación de Jorge Luis Torres Saravia como jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento, la cual se realizó en agosto del 2023, cuando Soto Reyes era presidente del Congreso.

Al respecto, negó que la Mesa Directiva que entonces presidía hubiera tenido alguna relación con la contratación de Torres Saravia, ya que, según dijo, se decidió que el Oficial Mayor del Congreso, Giovanni Forno, se encargue de todas las contrataciones de personal administrativo del Legislativo. "El presidente [del Congreso] y la Mesa Directiva no contrata personal", subrayó.

"Cuando yo asumo el cargo, era Oficial Mayor el señor Ángeles Illman; posteriormente, a propuesta de la Mesa [Directiva], el señor Giovanni Forno es designado Oficial Mayor. En la oportunidad en que nosotros tomamos la aprobación del Consejo Directivo de que Giovanni Forno iba a ser el Oficial Mayor, la Mesa Directiva se reúne y delega en él no solo la contratación de Jorge Torres Saravia, sino la contratación de todo el personal administrativo, porque él es el funcionario administrativo de mayor rango en el Congreso de la República. Hay un acuerdo de Mesa por el cual se le delega toda la potestad al señor Forno", explicó.

Soto resaltó que "el Oficial Mayor es el encargado de hacer las contrataciones en coordinación con el jefe de Recursos Humanos", y que ambos "son los que evalúan los CV de cada postulante". En esa línea, indicó que tampoco fue él quien entregó el CV de Torres Saravia, y que recién conoció a este en el Parlamento.

"Yo hablo por mí, no puedo hablar por terceros. Alguien le ha tenido que entregar el CV [a Forno], pero esa persona no soy yo. Yo soy de la región del Cusco [y] el señor Jorge Torres es de la región del norte. Yo no lo conocía al señor, yo lo conocí en el Parlamento", afirmó.

Anunció denuncia penal contra José Cevasco

Por otro lado, Soto Reyes indicó que presentará una denuncia penal contra José Cevasco, exoficial Mayor del Congreso, por sus afirmaciones respecto a la relación que el expresidente del Congreso habría tenido con la contratación de Torres Saravia.

"Lo que sí tengo que ser enfático y tengo que rechazar son las declaraciones del señor José Cevasco, exoficial Mayor, quien al parecer pretende volver a ser Oficial Mayor del Congreso, porque lo que ha hecho es desacreditar al señor Giovanni Forno, actual Oficial Mayor, señalando que él se habría inmolado, al estilo bonzo, para protegerme a mí", indicó.

"Esa afirmación temeraria e irresponsable va a ser objeto de una denuncia penal, porque este señor tiene que tener pruebas para sostener que Giovanni Forno se estaba inmolando por mi persona, dando a entender de que me estaría cubriendo en la contratación del señor Torres Saravia, lo que es completamente falso", agregó.

Cabe indicar que Cevasco Piedra, en entrevista con RPP, indicó que "el Oficial Mayor es un empleado [que] no goza de autonomía para poder decidir políticas de administración"; y "como empleado es dependiente y recibe órdenes del presidente del Congreso, directamente".

"Cuando sucedieron estos hechos de la contratación del señor Torres [Saravia], el presidente del Congreso era el doctor Soto. Cuando el Oficial Mayor acude transparentemente a la Comisión de Fiscalización y asume una defensa y dice no recordar quién dispuso la contratación o le ordenó la contratación del señor Torres, lo que hace el Oficial Mayor es proteger a su presidente, como debe ser, porque el Oficial Mayor protege a su presidente. El Oficial Mayor no es el responsable político de la decisión, la responsabilidad política es del presidente [del Congreso] quien le ordena al Oficial Mayor que cumpla una disposición [...] El señor Soto creo que le corresponde asumir y explicar las razones por las cuales dispuso que el señor Oficial Mayor designe al señor Torres en ese cargo", dijo Cevasco.

En respuesta a ello, Soto indicó que el exoficial Mayor "está afirmando algo que, realmente, sorprende a propios y extraños, porque debe tener pruebas, debe tener algún elemento de convicción que diga que el señor Giovanni Forno se ha inmolado por el presidente del Congreso de la República".

"Es mi criterio personal [...] que él fue ineficiente en el cargo. Entonces, su palabra de él no es creíble al 100 % cuando dice que el Oficial Mayor responde a los intereses, si se quiere, del presidente del Congreso, eso no es cierto", puntualizó.