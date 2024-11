Agustín Lozano dice que no participó en elaboración de estatutos y niega desfalco en FPF: "Hallamos una deuda de S/ 50 millones"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Judiciales Agustín Lozano dice que no participó en elaboración de estatutos y niega desfalco de la FPF: "Hallamos una deuda de S/ 50 millones"

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, sostuvo que la investigación en su contra por el caso 'Los Galácticos' "ha sido muy débil" y reiteró que siempre se mostró dispuesto a colaborar con las indagaciones.

En su participación durante la audiencia en la que se evalúa el recurso de apelación presentado por su defensa para dejar sin efecto la orden de detención preliminar en su contra, el dirigente aseguró que a inicios de 2019, tras asumir el cargo a solicitud de la Conmebol y FIFA tras la detención de Edwin Oviedo, halló una FPF "con una deuda de 50 millones de soles".

Lozano añadió que en febrero de dicho año viajó a la sede de la Conmebol en Paraguay, en donde expuso los estados financieros de la FPF y donde también se constataba una pérdida patrimonial de aproximadamente S/ 80 millones.

"Fuimos a la Conmebol a sustentar la realidad de la FPF, momento en que se sorprendieron, cómo es que había llegado la Federación Peruana hasta ese momento en esas condiciones", refirió.

Agregó que durante el 2019, su gestión decidió aplicar una "política de ordenamiento financiero y administrativo" que permitió su recuperación económica y terminar con un balance positivo en adelante, como lo avalan las auditorías hechas de manera interna, externa y las realizadas por Conmebol y la FIFA.

"Cómo es posible que nos diga que hemos desfalcado a la Federación, cuando mi gestión ha sido la que hoy día puede demostrar que somos una Federación con una estabilidad económica consistente", manifestó.

Lozano deslinda de estatutos

En otro momento, sostuvo que los estatutos aprobados por la FPF en 2019, que habrían permitido otorgar irregularmente la licitación de los derechos de televisión a la empresa 1190 Sports, fueron heredados de la gestión de Edwin Oviedo, que los habría diseñado desde 2015.

Afirmó que, en su momento, los clubes que mostraron su postura en contra de dichos estatutos "participaron de su elaboración" y negó haber sido parte de dicho proceso.

"Yo nunca participé de esos estatutos y esos estatutos son los que hoy día dispone la concentración, la venta conjunta de los derechos de televisión, no es Agustín Lozano, como muchos han querido hacerlo ver y, sin embargo, hoy tengo que pagar estas cosas", aseveró.

Sobre la decisión de imponer la detención preliminar en su contra el pasado 7 de noviembre, Lozano reiteró que durante el proceso se mostró presto a colaborar con la investigación, e incluso acudió hasta las oficinas de la Fiscalía para ello.

"Yo he sido el que más ha colaborado con el fiscal. ¿Por qué tanta maldad? Yo he sido el que ido a los allanamientos, cinco, seis de la mañana, yo he sido el que ha estado permanentemente colaborando con él, he ido hasta sus oficinas para decirle qué necesita, qué quiere", indicó.