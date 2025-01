Abogado de Andrés Hurtado confirma pedido de reunión de su cliente a la fiscal de la Nación

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Elio Riera, abogado de Andrés Hurtado, confirmó en RPP que su patrocinado está buscando una reunión con la fiscal de la nación, Delia Espinoza, con la finalidad de que "sea escuchado" en las investigaciones que tiene en su contra.

"El señor Andrés Hurtado, por intermedio de mi persona, ha solicitado entrevistarse con los fiscales encargados de la investigación en este caso y también con el representante de Fiscalía de la Nación (Delia Espinoza) para que escuchen su caso. Yo lo que tengo que mediar es que escuchen a mi patrocinado, que escuchen su verdad. Si él no encuentra eco en un representante de la Fiscalía, pues existe un representante que finalmente representa esta entidad que es el Ministerio Público y lo que he pedido es oportunamente que lo escuchen", expresó en el programa Prueba de Fuego de RPP.

Riera señaló que ya se ha hecho el trámite, pero no precisó la fecha en que lo hizo ni dio más alcances sobre los motivos de la reunión requerida. Sin embargo, rechazó que la misma sea para buscar una colaboración eficaz.

"Yo no me inclinaría por esa tesis porque el señor Andrés Hurtado tendría que aceptar un delito. eso no se puede, no es posible. No me corresponde a mí decir los alcances de la reunión", puntualizó.

Andrés Hurtado seguirá en prisión

Por otro lado, Elio Riera cuestionó que el Poder judicial declarara infundada la solicitud para el cese de prisión preventiva de su patrocinado. En ese sentido, reiteró que su cliente sigue en la cárcel por los dichos de una persona.

"Si revisamos esta resolución judicial, lo único que encontramos es una inferencia, en este caso, del señor magistrado con respecto a la existencia de un de un hecho delictivo. Sin embargo, mi pregunta es la siguiente: ¿Dónde está la coima? ¿Dónde está el favor? el señor Andrés Hurtado no es funcionario público y está preso por un delito de corrupción de funcionarios que no está aprobado. Yo Considero que es algo injusto y vamos a rebatir en segunda instancia", expresó.

Hurtado cumple dos mandatos de prisión preventiva en el penal de Lurigancho. Uno, de 18 meses, relacionado por una presunta trama de sobornos para favorecer a un empresario, y otro, de 9 meses, vinculado a un caso de supuestas irregularidades en el trámite realizado a favor del futbolista Roberto Siucho en 2019 para renunciar a su nacionalidad peruana y adjudicarse la china.

El animador de televisión es acusado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico.