Poder Judicial confirmó incautación de celular que entregó Andrés Hurtado cuando fue detenido por la policía

El Poder Judicial confirmó la incautación de un celular que entregó el exconductor de televisión, Andrés Hurtado, conocido como 'Chibolín', cuando fue detenido por la Policía, el último 19 de setiembre, en una clínica del distrito limeño de San Borja.



El juez supremo Juan Carlos Checkley adoptó esta medida al acoger la solicitud que hizo la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos para que se confirme la incautación de este bien, como parte de la investigación preparatoria seguida a Hurtado Grados, bajo mandato de prisión preventiva por 18 meses, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico en agravio del Estado.



La defensa legal de Andrés Hurtado había solicitado que se declare infundado este requerimiento fiscal al sostener que no existe un acta de incautación como alega el Ministerio Público, que no se siguió el procedimiento establecido en el protocolo respectivo y que el celular que entregó voluntariamente su patrocinado no se vincula con los tres hechos que se le atribuyen en este caso.



No obstante, el juez supremo Checkley Soria determinó que, si bien no se elaboró específicamente un acta que se denomine “de incautación”, ello no quita que dicho celular pueda ser útil, necesario e idóneo en la investigación de los hechos ilícitos que se atribuyen a Hurtado Grados, más aún cuando el imputado luego de entregarlo se negó a la extracción de la información de este dispositivo móvil.



Poder Judicial ordena devolución de dinero incautado a Andrés Hurtado

No obstante, el magistrado ordenó que se devuelva a Andrés Hurtado la suma de 1 600 soles que se encontró en su poder cuando la Policía Nacional ejecutó su detención preliminar el ultimo 19 de setiembre.



El juez supremo Juan Carlos Checkley declaró “infundado” la solicitud que hizo la referida instancia suprema fiscal para que se confirmará la incautación de dicho monto al sostener que lo argumentado por el Ministerio Público no evidencia o acredita que dicha suma dinero estuviera efectivamente destinada a un fin ilícito o correspondiera a ello.



“Es más se trata de una suma que en términos reales no tendría relevancia significativa en el contexto del delito que se imputa donde según menciona en el relato de los hechos las sumas son de importancia; los 16 billetes de cien soles cada uno incautados, en consideración de este Juzgado, no tendrán relación con la investigación seguida contra Hurtado Grados; resulta verosímil la versión de la defensa que al tratarse de una persona intervenida quirúrgicamente dicho monto estuviera destinado al pago de servicios médicos, medicinas, atenciones médicas necesarias, etc., por lo que la solicitud de confirmatoria de incautación en este extremo debe ser desestimada”, precisó el magistrado en una resolución emitida el último 12 de diciembre a la que tuvo acceso RPP.



La Fiscalía Suprema asignada al caso demandaba que se confirme la incautación de este dinero al considerar que sirve como un medio para investigar su procedencia o para cubrir el pago de una eventual reparación civil que se le pueda imponer a Hurtado Grados dentro de este proceso penal.



No obstante, la defensa legal de Andrés Hurtado había sostenido que cuando su patrocinado fue detenido por la policía, él había sido intervenido en una clínica del distrito limeño de San Borja sin tener un familiar cercano, por los que dicha suma de dinero era para cubrir los gastos de atención medica



Andrés Hurtado, quien está recluido en el penal de Lurigancho, es investigado en la Fiscalía Suprema por su presunta intervención en el pago una supuesta coima entregada por el empresario Javier Miu Lei a favor de la ahora detenida fiscal superior Elizabeth Peralta para que pueda recuperar barras de oro que el Ministerio Público le incautó a su empresa en el año 2020, entre otros hechos.