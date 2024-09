Empresaria Lizeth Durán asegura que Andrés Hurtado la amenazaba: "Me dijo que tenía al Perú a sus pies"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La empresaria Lizeth Durán, quien acusa a Andrés Hurtado por presunta estafa, aseguró que el conductor de televisión la amenazó porque aseguraba que tenía "el Perú a sus pies".

"(Me ha amenazado) muchas veces. No estoy segura si consta en algún chat, pero me decía que él tenía al Perú en sus pies, él hace lo que sea porque es Andrés Hurtado. Hubo una ocasión donde él sale en televisión nacional y acusa a mi esposo descaradamente de algo. Hubo otra ocasión donde lo acusó de pedófilo", manifestó en el programa 'Nunca es Tarde' de RPP.

Durant contó que llegó al Perú para denunciar nuevamente al presentador de televisión este caso que data del 2015. Ella lo acusa de haberla estafado con la suma de 185 mil dólares para invertir en el ‘Circo de Andrés y Josetty', que se iba a realizar entre julio y agosto de ese año; sin embargo, el espectáculo nunca se concretó y el dinero tampoco fue devuelto. Además, contó que el conductor de televisión incluso viajó a Estados Unidos y se hospedó en su casa.

"Andrés Hurtado viajó y se hospedó en mi casa en Maryland a recoger el dinero. Le di 100 mil dólares, eso está en las autoridades de investigar porque se supone que cuando tú traes un dinero al país lo tienes que declarar. Todo (el acuerdo) fue de palabra con él", añadió.

Durán indicó que el conductor de televisión le dio dos compromisos de pago donde se certifica que ella le dio los 185 mil dólares. Además, precisó que tiene algunos chats con él donde le reclama por su dinero.

Quieren devolución del dinero

Gino Romero, abogado de la empresaria Lizeth Durán, precisó que han presentado una nueva denuncia contra Andrés Hurtado por dos delitos: estafa agravada y asociación ilícita para delinquir.

"No solo estamos demandando penalmente, también vamos por la vía civil para también solicitar la devolución del dinero y una indemnización por daños y perjuicios", expresó.

Romero criticó que Andrés Hurtado saliera a negar en medios de este dinero que le entregaron cuando hay contratos notariados y consideró que en el 2015 el conductor de televisión consiguió con ayuda de un fiscal que archivaran el caso.

"Había una amistad un interés, un pago con el fiscal de la 34 Fiscalía Provincial Penal. Voy a averiguar si (el fiscal) sigue en ejercicio o ya salió", añadió.