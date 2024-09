Juez consideró que "sí hay elementos para atribuirle la comisión del delito" a Andrés Hurtado, señala penalista

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Judiciales Padilla comentó el allanamiento al departamento de Andrés Hurtado y precisó que la nueva ley de crimen organizado entorpeció el trascurrir de la diligencia

Los abogados penalistas Vladimir Padilla y Juan Peña consideraron que las declaraciones de Ana Siucho respecto de que Andrés Hurtado había pedido un millón de dólares para la devolución de un oro incautado a la familia Miu Lei pueden tener relevancia en el caso al ser ingresadas en la carpeta fiscal.

Asimismo, Padilla precisó que el juez ya ha valorado que sí existen elementos para atribuirle la comisión del delito al presentador de televisión, por lo que ordenó su detención preliminar. En el caso de la fiscal Elizabeth Peralta, al tener arraigos, consideró que puede afrontar la investigación en libertad.

"Ya cuando se ha dispuesto la detención preliminar contra Andrés Hurtado, el juez ha evaluado el elementos de prueba. No sólo el aspecto de la señora Siucho, ha evaluado otros elementos de prueba de cargo contra él y contra la señora fiscal. Y les ha dicho que sí hay elementos para atribuirle la comisión delito a ambos. Sólo ha marcado la diferencia: contra la señora Peralta, que tiene un domicilio,se le puede investigar en libertad. Pero frente al señor Hurtado ha dicho: 'Oiga, usted no sé dónde vive, no lo puede ubicar'", dijo el abogado penalista Vladimir Padilla en Ampliación de Noticias de RPP.

"El Ministerio Público va a tener que ingresar esta información mediante algún documento, haciendo la transcripción de la noticia, ingresando la carpeta fiscal, y luego de eso se le dará preguntas al investigador respecto de ello. Porque las declaraciones que uno hace a nivel público no tienen carácter de acto procesal. Recién cuando se te interroga o una persona hace la declaración en una carpeta fiscal, el fiscal puede tomar esa información para poder hacer indagaciones", agregó el jurista Juan Peña.

"El principal culpable del fracaso en la lucha contra la delincuencia es el Congreso"

En otro momento, Padilla comentó el allanamiento al departamento de Andrés Hurtado y precisó que la nueva ley de crimen organizado entorpeció el trascurrir de la diligencia, pues tuvieron que esperar horas hasta que llegue Elio Riera como su defensa.

"El principal culpable de la lucha contra la delincuencia y el fracaso es el Congreso. En ningún país civilizado se ve que un allanamiento ordenado por la Fiscalía tenga que ser comunicado a la defensa, porque pierdes ese sentido. Es decir, en el tema en concreto de buscar elementos de prueba siempre partimos de la buena fe de la Fiscalía y las autoridades. Siempre pueden haber excesos. Pero si tú buscas, como en este caso, que venga el abogado defensor, definitivamente lo que va a pasar es esto: va a demorar dos, tres, cuatro, cinco horas. Y lo que sucede es que nosotros no tenemos una pluralidad ni inmensidad de defensores públicos. Peor aún, si tú quieres trabajar en crimen organizado, no detienes a uno, sino haces un operativo de 40, 50 inmuebles. ¿De dónde vas a encontrar los abogados?", enfatizó.

En tanto, Peña indicó que esta norma no solo protege a delincuentes, sino también a todo investigado, pues puede asegurarse de que haya una correcta diligencia.

"Creo que de alguna manera esta norma no solamente protege a los delincuentes, sino protege a cualquier ciudadano que es investigado, porque de hecho el contar con un abogado al momento de un allanamiento y una incautación de bienes permite que evitemos luego sembrar algún documento, sembrar alguna sustancia. No hay que desconocer que eso pasa hoy en día en el sistema judicial", aseveró.