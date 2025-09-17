Últimas Noticias
Fiscalía abrió investigación por atentado con explosivos contra automóvil de regidor de Carabayllo

La explosión causó severos daños en el automóvil del regidor Yhony Montero Castro.
La explosión causó severos daños en el automóvil del regidor Yhony Montero Castro. | Fuente: Ministerio Público
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

Como parte de las diligencias, se tomará la declaración del regidor Yhony Montero Castro, informó el Ministerio Público.

El Ministerio Público informó que ha iniciado una investigación “contra los que resulten responsables” del atentado con explosivos contra el automóvil de Yhony Montero Castro, regidor del distrito limeño de Carabayllo.

En un comunicado, la institución indicó que el Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Carabayllo ha abierto un expediente por el presunto delito de “producción de peligro común con medios catastróficos”.

Como parte de las diligencias, el fiscal provincial Juan Manuel Méndez Navarro dispuso que la División de Investigación de Delitos Contra el Estado de la Policía Nacional reciba la declaración del concejal agraviado.

También se solicitará los registros de las cámaras de seguridad, así como un peritaje técnico especializado a la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX).

“Además, (se dispuso) que se practique la pericia de daños al vehículo; así como la inspección técnico policial, entre otras diligencias para la identificación de los responsables”, detalló la Fiscalía.

Atentado con explosivo

Esta madrugada, sujetos desconocidos atacaron con un explosivo, presuntamente una granada, el automóvil del regidor de Carabayllo Yhony Montero Castro.

El vehículo se encontraba aparcado en el frontis de la casa del funcionario edil, donde también funciona una botica.

El potente explosivo causó severos daños en el vehículo, que quedó prácticamente inutilizado. Si bien no se registraron heridos ni víctimas, el fuerte estruendo causó gran alarma entre los vecinos de Carabayllo.

En diálogo con la prensa, Montero Castro manifestó que no ha recibido amenazas previas, por lo que dijo sospechar que el atentado está vinculado a su labor como regidor municipal.

