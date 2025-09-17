Últimas Noticias
Alarma en Carabayllo: delincuentes lanzaron potente explosivo contra automóvil de regidor municipal [VIDEO]

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El automóvil del funcionario edil quedó completamente destrozado. El regidor aseguró que no ha recibido amenazas, por lo que no descarta que el ataque esté relacionado con su labor municipal.

Policiales
El atentado ocurrió en la cuadra 8 de la avenida Amador Merino Reyna.
El atentado ocurrió en la cuadra 8 de la avenida Amador Merino Reyna. | Fuente: RPP / Lucero Ruiz

Alarma en Carabayllo. Delincuentes detonaron un potente explosivo contra el automóvil de Yhony Montero Castro, regidor de este distrito del norte de Lima

El vehículo, de color rojo, estaba estacionado en la puerta de la casa del funcionario edil, en la cuadra 8 de la avenida Amador Merino Reyna, donde también funciona una botica.

Testigos consultados por RPP aseguraron que sujetos desconocidos llegaron al lugar a bordo de un vehículo y lanzaron el artefacto explosivo contra el automóvil de Montero Castro.

La potente explosión causó severos daños en la unidad: el techo y parabrisas del coche quedaron completamente destrozados.

Afortunadamente, no se han registrado heridos ni víctimas mortales en este atentado, pero el fuerte estruendo causó gran preocupación entre los vecinos.

Carabayllo
Así quedó el automóvil del regidor Yhony Montero Castro. | Fuente: RPP / Lucero Ruiz

Regidor se pronuncia tras atentado

El regidor Yhony Montero Castro acudió a la Comisaría PNP de Santa Isabel para asentar la denuncia correspondiente; mientras que, al lugar del ataque, llegaron agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), para las investigaciones del caso.

En diálogo con la prensa, el funcionario edil aseguró que no ha recibido amenazas, por lo que no descarta que el ataque esté relacionado con su labor municipal.

“No tengo negocios grandes, no manejo dinero en cantidad. Más bien a mí me preocupa, porque tengo tres hijos”, comentó Montero Castro.

“Puedo pensar eso, lamentablemente (que el ataque esté relacionado con su labor municipal). Como le digo, soy un regidor que vengo trabajando duro en el distrito, hago muchas cosas”, sentenció.

Al cierre de esta nota, continúan las investigaciones a fin de determinar el móvil de este atentado.

