Atacan con explosivo automóvil de regidor de Carabayllo: esto es lo que se sabe del brutal atentado

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Delincuentes aún no identificados lanzaron esta madrugada un potente explosivo contra el automóvil, que voló en pedazos. El regidor Yhony Montero Castro ha pedido garantías para su vida.

Lima
00:00 · 02:07
Carabayllo
Las cámaras de seguridad captaron el momento del atentado. | Fuente: RPP

Esta madrugada, la tranquilidad de los vecinos de la cuadra 8 de la avenida Amador Merino Reyna, en Carabayllo, se vio severamente afectada por una violenta explosión.

Los residentes salieron de sus casas y se encontraron con una escena impactante: un automóvil color rojo completamente destruido. La onda expansiva también afectó varias viviendas a la redonda. Fueron instantes de mucha preocupación e incertidumbre.

Minutos después, se confirmó que el vehículo pertenecía al regidor de Carabayllo Yhony Montero Castro. El funcionario había dejado su coche en el frontis de su casa, donde también funciona una botica; cuando se produjo el atentado.

La explosión no dejó heridos ni víctimas mortales, pero el fuerte estruendo se escuchó a varias cuadras a la redonda, sembrando el pánico entre los vecinos.

El concejal acudió inmediatamente a la Comisaría PNP de Santa Isabel para asentar la denuncia correspondiente; mientras que, al lugar del ataque, llegaron agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), para las investigaciones del caso.

“Yo no tengo problemas con nadie”

En diálogo con la prensa, el funcionario edil aseguró que no ha recibido amenazas, por lo que no descarta que el ataque esté relacionado con su labor municipal.

“No tengo negocios grandes, no manejo dinero en cantidad. Más bien a mí me preocupa, porque tengo tres hijos”, comentó inicialmente. “Puedo pensar eso, lamentablemente (que el ataque esté relacionado con su labor municipal). Como le digo, soy un regidor que vengo trabajando duro en el distrito, hago muchas cosas”, sentenció.

Durante la mañana, Montero Castro fue nuevamente interrogado por la prensa respecto al móvil del atentado en contra, reiterando su hipótesis inicial.

Voy a suponer que este es un tema político. Yo no tengo empresa, no manejo dinero, solamente como regidor vengo trabajando duro en el distrito, haciendo muchas faenas, labores sociales en beneficio de Carabayllo. Lo que han hecho, para mí, es algo sorprendente. Yo no tengo problemas con nadie”, sostuvo.

El funcionario adelantó que pedirá garantías para su vida, ya que teme sufrir un nuevo atentado en su contra.

Carabayllo
El atentado fue registrado por las cámaras de seguridad.

Cámaras de seguridad captaron atentado

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento del atentado. En las imágenes, a las que RPP tuvo acceso, muestran a un vehículo acercarse a la vivienda del regidor, tras lo cual desde el interior se arroja el explosivo, presuntamente una granada. Segundos después, se produce la violenta detonación, que destrozó la unidad. 

Los atacantes -no identificados- huyen raudamente por la misma avenida Amador Merino Reyna, pero no se llega a apreciar hacia dónde escapan.

Al cierre de este informe, continúan las diligencias en el lugar del atentado. Agentes de la Policía Nacional han acordonado la zona, mientras que peritos recaban pruebas que ayuden a la identificación de los atacantes.

Carabayllo Inseguridad ciudadana Policía Nacional

