Carlos Tubino apoya decisión de Pedro Chávarry: "Vela y Domingo Pérez son operadores políticos"

El también vocero de Fuerza Popular, dijo que como bancada han visto en las últimas semanas como "operadores políticos" a ambos fiscales. | Fuente: Andina

El congresista de la República y vocero de la bancada Fuerza Popular, Carlos Tubino se pronunció luego de conocerse que el Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry removiera a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del caso LavaJato.

El congresista dijo que como bancada mantienen su "respeto a la institucionalidad", es decir, respetan lo expresado por instituciones que tienen procedimientos internos, los cuales respetan. "La posición de Fuerza Popular es respeto a la institucionalidad y no a la intromisión a los fueros internos que tienen", dijo.

Tubino indicó que respecto a la decisión de Chávarry, no está a favor o en contra. "Nosotros lo que mantenemos es lo siguiente, nosotros no nos pronunciamos en un sentido u otro, es el respeto a la institucionalidad, últimamente vemos que eso no se respeta en el Perú, cada institución tienen sus procedimiento internos y sobre todo el respeto que tiene que existir dentro de ellas dentro de los canales, debemos reforzar las instituciones democráticas en el país".

Respecto a la aceptación que tienen ambos fiscales por las investigaciones por parte del público, el vocero dijo que estas acciones fueron una forma de operar políticamente. "Nosotros con relación a lo sucedido con Fuerza Popular lo hemos afirmado, que son operadores políticos, personas que han estado haciendo política en el cargo que se le entregó y eso se ha hecho con Keiko Fujimori y sus acusados, que han llegado a la cárcel promovidos por estos fiscales", refirió.

Respecto a si esto pone en peligro las investigaciones en torno al caso LavaJato, dijo que esto no se puede producir pues pueden haber otros profesionales que puedan investigar. "Yo no creo. Porque todos somos conscientes que todo lo que hemos trabajado en las instituciones del Estado Peruano, nadie es indispensable [...] No podemos pensar que solo en el Perú estos dos fiscales son los únicos que pueden llevar una acción", refirió.